Ради каких фильмов стоит сходить в кинотеатр в этом августе

Обманчивое явление - зрителям кажется, что в августе в кинотеатрах затишье перед сезоном, который начнется в сентябре. Это не так! Да, отсутствуют мегакрупные релизы, но это ненадолго - уже со следующего года создатели отечественных потенциальных блокбастеров собираются выпускать фильмы летом. А пока обозреватель "РГ" поможет разобраться в том, что именно посмотреть, чтобы поход в кино запомнился.

1. "Она сказала «Да»!" с 21 августа

Легкий летний фильм, сочетающий в себе драму и комедию драмеди в духе "Очень плохих девчонок". Режиссерский дебют Кристин Скотт Томас - номинантки на "Оскар" и звезды фильма "Английский пациент" и сериала "Медленные лошади". Три сестры - строгая карьеристка Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), страстная красотка Виктория (Сиенна Миллер) и семейная тихоня Джорджина (Эмили Бичем) - возвращаются в родной город ради своей мамы (Кристин Скотт Томас), ведь она снова сказала "Да!" и торопится замуж...

Фильм снят в Великобритании. В российском дубляже главную героиню озвучила Татьяна Шитова - официальный голос Скарлетт Йоханссон в России, известный зрителям по ряду культовых фильмов.

2. "Выход 8" с 28 августа

Психологический триллер "Выход 8", снятый по мотивам японской игры-сенсации. Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться, ему нужно строго следовать правилам. Каждая ошибка отбрасывает в самое начало пути... Впервые фильм был показан на Каннском кинофестивале в этом году. Он стал первой в истории экранизацией игры, представленной в официальной программе смотра. Фильм открывает новое измерение жанрового кино: в нем паранойя сочетается с эстетикой транзитных пространств, а тревожность TikTok-поколения получает визуальное воплощение. Режиссер Гэнки Кавамура - культовая личность современного японского кино, продюсер, писатель. Как продюсер он сделал нескольких десятков культовых аниме - например, "Твое имя", "Дитя погоды", "Красавица и дракон".

3. "Девка-баба: Кукла-чародейка" с 7 августа

Оригинальная сказка, отсылающая к славянским традициям, cо Светланой Ивановой и Таисьей Калининой в главных ролях, рассказывает о том, как скучное лето 12-летней Тани на даче внезапно закручивается в мистический водоворот приключений. Соседка Ева знакомит ее с обрядом создания "кукол-мотанок". Таня создает свою куклу… "Кукла-мотанка - традиционная славянская кукла из ткани, а "Девка-баба" - одна из ее разновидностей. Это не только детская игрушка - мотанки являлись важным элементом культуры и народного быта. И после первой же ночи с ней в одном доме жалеет о смотанном. А когда ее творение похищает коварный отец подружки, над Таней нависает угроза, и она, чтобы спастись, сама идет на рискованный шаг. Режиссер Аглая Набатникова, автор сценария - Андрей Рубанов. В фильме также снялись Алексей Вертков, Иван Бычков, Николай Мачульский, Ольга Сергеева, Юлия Марченко и другие.

4. "Надо снимать фильмы о любви" с 14 августа

Проникновенная история о хрупкости человеческих связей, снятая поэтично в древнейшем индийском городе Варанаси. При этом в голове зрителя - путаница, он до конца не понимает - смотрит он игровое или документальное кино.

По сюжету российская съемочная группа приезжает в город Варанаси, чтобы снять авторский фильм. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и главных ценностях. Но внезапно съемочный процесс начинает разваливаться, когда исполнитель главной роли на улице знакомится с девушкой по имени Света... Режиссер и автор сценария: Роман Михайлов. В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Александра Киселева, Чингиз Гараев, Дмитрий Кузнецов (Хаски) и другие. А также - сам режиссер. Кстати, параллельно можно смотреть сериал, снятый по мотивам романа Михайлова "Дождись лета и посмотри, что будет". Он называется "Путешествие на солнце и обратно", и возвращает зрителя в 90-е. С 13 августа в онлайн-кинотеатре Start доступен целиком.

5. "Случай с фортепиано" с 21 августа

Французская комедия абсурда, рассказывающая о том, как интернет-звезда скрывается в глухой деревне после загадочного несчастного случая. Но и там ей не дает покоя навязчивая журналистка, решившая выяснить все ее секреты, прибегнув к шантажу. Режиссер и сценарист: Кантен Дюпье. В главных ролях: Адель Экзаркопулос, которую невозможно узнать. А также Сандрин Киберлен, Карим Леклу, Жером Коммандер.

6. "Семейный призрак" с 28 августа

Авантюрная комедия с Максимом Лагашкиным, Оксаной Акиньшиной и Никитой Кологривым в главных ролях. Герой - Василий Кирсанов - бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу "почти как у Копперфильда". Ради шоу он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трешку. Вот только квартира оказывается не пустой - в ней живет ...призрак.

Режиссер фильма - Александр Бабаев. В картине также снимались Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес и Егор Леонтьев.

7. "Геля" с 21 августа

Главный герой фильма Саня - дальнобойщик, который совмещает работу с угоном машин. Они с женой ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон "Гелендвагена" (или просто "Гели"). И ради безбедного будущего семьи он соглашается. Но поездка оборачивается полицейской погоней и конфликтом с преступной группировкой. Режиссер - Стас Иванов. В ролях Илья Малаков, Антон Васильев, Антон Кузнецов и другие.