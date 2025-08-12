Романтическая комедия «Третья лишняя» выйдет в России в сентябре

Локализованный трейлер фильма «Третья лишняя» (The Threesome) обнародовала 12 августа 2025 кинокомпания «Экспонента». Главные роли в комедии режиссера Чеда Хартигана исполнили Зои Дойч, Руби Крус и Джона Хауэр-Кинг, а также снялись Джабук Янг-Уайт, Джош Сегарра, Роберт Лонгстрит, Арден Майрин, Кристин Слейсмен и другие.

© Скриншот из трейлера

- После одного страстного вечера Коннор (Хауэр-Кинг) никак не может смириться с тем, что они с Оливией (Дойч) просто друзья, - сообщается в синопсисе. - Чтобы вызвать ее ревность и пробудить ответные чувства, он начинает ухаживать за Дженни (Крус). Оливия не оставляет это без внимания, но заканчивается всё сексом втроем и… двумя беременностями. Коннор не собирается отказываться от ответственности и пытается наладить отношения с обеими девушками сразу.

Мировая премьера фильма состоялась в марте на фестивале SXSW. В российский прокат «Третья лишняя» выйдет 11 сентября.