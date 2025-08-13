«Виноград» с Павлом Прилучным обзавелся датой премьеры

Сериал «Виноград» выйдет 1 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Проект рассказывает о московском топ-менеджере Егоре Антонове. По сюжету тесть и по совместительству начальник мужчины узнает об интрижке зятя со стажеркой. Отец жены героя принимает решение уволить его и рассказать обо всем дочери. Позже Антонов становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, но принимает решение заняться проектом. Он возвращается на родину спустя 20 лет и старается начать жизнь с чистого листа.

В качестве режиссера выступил Владимир Щегольков. В ролях: Павел Прилучный, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков.