Warner Bros. работает над приквелом фильма ужасов «Орудия»

Студия Warner Bros. продолжит хоррор-франшизу «Орудия» после отличного старта первой ленты в прокате. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники в компании.

Так, продюсеры уже обратились к режиссёру Заку Креггеру по поводу возможного приквела картины. Он может быть посвящён тёте Глэдис, одному из ведущих персонажей ленты. Как оказалось, у постановщика были идеи для расширения истории героини, однако их вычеркнули из сценария для сохранения темпа картины. Сейчас же Креггеру предлагают снять полноценный приквел, полностью посвящённый более молодой Глэдис.

Премьера фильма ужасов «Орудия» состоялась 8 августа. За первые выходные хоррор собрал $ 70 млн и уже стал успешным для студии Warner Bros. Тем временем сам Креггер сейчас работает над фильмом по культовой серии видеоигр Resident Evil, поэтому создание будущего приквела могут передать другому режиссёру.