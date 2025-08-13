«Кинопоиск» представил дебютный трейлер фильма «Мажор в Дубае» — спин-оффа популярной франшизы. Премьера новой части серии состоится 30 октября в кинотеатрах России.

В новом фильме главный герой Игорь отправляется в Дубай, чтобы выручить своего друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами.

Главные роли в боевике сыграли Павел Прилучный и Павел Чинарев. Режиссёром выступил Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).