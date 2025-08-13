В России выйдет сериал про «белых хакеров»

Студия Kisa Films и продюсерский центр IG Production планируют провести съемки сериала "Хакеры", который станет первым российским сериалом, посвященным специалистам по кибербезопасности. Об этом ТАСС сообщили в аппарате Николая Ивенева - основателя IG Production и одного из основателей компании IVA Technologies.

© unsplash

Консультации в производстве оказывают Фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус", а также настоящие хакеры и действующие специалисты по кибербезопасности. Главная роль в сериале закреплена за Иваном Янковским, который также будет продюсером и соавтором сценария. Премьера намечена на 2026 год.