Вышел трейлер режиссерского дебюта Скарлетт Йоханссон «Великая Элеанор»
Трейлер фильма «Великая Элеанор» (Eleanor The Great) представила 12 августа 2025 года кинокомпания Sony Pictures Classic. Картина является режиссерским дебютом актрисы Скарлетт Йоханссон, сценарий написал Тори Кеймен, а главные роли исполнили Джун Скуибб, Эрин Келлиман, Джессика Хехт, Рита Зохар и Чиветель Эджиофор.
94-летняя Элеонор Моргенштейн (Скуибб) всегда сохраняла связь с окружающими её людьми, - сообщается в синопсисе. - Поэтому после тяжёлой утраты она переезжает из Флориды в Нью-Йорк к дочери и внуку, надеясь восстановить связь с семьёй. Вместо этого она чувствует себя ещё более отчуждённой и невидимой. Однажды она, сама того не подозревая, попадает в группу поддержки для переживших холокост, где чувствует себя не в своей тарелке, и рассказывает историю, которая невольно привлекает к ней внимание, на которое она не рассчитывала. Элеонор оказывается втянутой в воодушевляющие события, когда молодая студентка факультета журналистики начинает считать её другом и наставником. Но всё заходит слишком далеко, и Элеонор приходится столкнуться с правдой.
Мировая премьера фильма «Великая Элеанор» состоялась в мае на Каннском кинофестивале. В американский прокат он выйдет 26 сентября.