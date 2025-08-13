Марк Руффало идет по следу необычного преступника в трейлере «Задания»

Трейлер мини-сериала «Задание» (Task) обнародовал 12 августа 2025 года видеосервис HBO Max. Главные роли в криминальной драме сыграли Марк Руффало и Том Пелфри, а также снялись Эмилия Джонс, Джейми Макшейн, Сэм Кили, Тусо Мбеду, Фабьен Франкель, Элисон Оливер, Рауль Кастильо, Сильвия Дионисио, Фиби Фокс, Марта Плимптон и другие.

© Кадр из фильма

Действие происходит в рабочем пригороде Филадельфии. Агент ФБР (Руффало) возглавляет оперативную группу, чтобы положить конец серии жестоких ограблений, за которыми стоит ничего не подозревающий семьянин (Пелфри).

Автором сценария, шоураннером и одним из исполнительных продюсеров сериала выступил Брэд Ингелсби («Мейр из Исттауна», «Друзья навсегда»), режиссерами - Джеремайя Сагар («Прорваться в НБА») и Салли Ричардсон-Уитфилд («Американские боги», «Позолоченный век»).

Премьера первого из семи эпизодов «Задания» состоится 7 сентября на HBO и HBO Max.