Студия «Кураж-Бамбей» озвучила эпизод мультсериала «Чемпионы»

Новую серию спортивного мультсериала «Чемпионы» представили киностудия «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko, выступающий сопродюсером проекта. Серия озвучена основателем и голосом культовой студии «Кураж-Бамбей» Денисом Колесниковым.

© Постер

В спортивном комментировании важно не просто озвучивать реплики, но и передавать энергетику - чтобы зритель чувствовал напряжение матча, его скорость, азарт. Эти же принципы работают и в анимационной вселенной, - отмечает Денис Колесников. - В новых сериях «Чемпионов». мы постарались найти баланс между узнаваемой стилистикой и новым звучанием. Думаю, получилось достойно - и как дань уважения героям, созданным легендарным режиссером-аниматором Борисом Дежкиным, и как актуальный проект, который оценят и дети и взрослые.

По сюжету нового эпизода один из игроков «Красных Метеоров» решает использовать свою простуду в качестве оружия, и планирует заразить команду соперников. Однако заболевают не только «Вымпелы», но и его партнеры по команде, судья и болельщики. Удастся ли хоккеистам одержать победу над эпидемией, можно узнать посмотрев, серию «Будь здоров».

ИнтерМедиа напоминает, что комментаторами проекта ранее уже выступили Дмитрий Губерниев, блогер Сыендук (Дмитрий Карпов), Евгений Чебатков, Юлианна Караулова и др. Креативный режиссер и продюсер проекта - обладатель множества фестивальных наград за ленту «Уважаемые пассажиры» Максим Куликов, а выпускающим режиссером выступает Павел Никифоров.