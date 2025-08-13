Расписание выхода четвертого сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Уже 18 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника и школьного психолога Татьяны, устраивают папе бойкот. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.
В четвёртый сезон новых «Папиных дочек» снова войдёт 20 эпизодов — их будут показывать с понедельника по четверг на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 2 сентября.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые»
- 1-я серия — 18 августа
- 2-я серия — 18 августа
- 3-я серия — 19 августа
- 4-я серия — 19 августа
- 5-я серия — 20 августа
- 6-я серия — 20 августа
- 7-я серия — 21 августа
- 8-я серия — 21 августа
- 9-я серия — 25 августа
- 10-я серия — 25 августа
- 11-я серия — 26 августа
- 12-я серия — 26 августа
- 13-я серия — 27 августа
- 14-я серия — 27 августа
- 15-я серия — 28 августа
- 16-я серия — 28 августа
- 17-я серия — 1 сентября
- 18-я серия — 1 сентября
- 19-я серия — 2 сентября
- 20-я серия — 2 сентября