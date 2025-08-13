Расписание выхода четвертого сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Уже 18 августа состоится премьера четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника и школьного психолога Татьяны, устраивают папе бойкот. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.

© Чемпионат.com

В четвёртый сезон новых «Папиных дочек» снова войдёт 20 эпизодов — их будут показывать с понедельника по четверг на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 2 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Папины дочки: Новые»