Рецензия на хоррор «Орудия»

Перед нами интригующая головоломка от будущего режиссёра кино по Resident Evil.

Когда-то Зака Креггера знали как комика. Он основал скетч-группу, которая разрывала сцену и заслужила собственное шоу на кабельном ТВ, потом снимался во множестве популярных ситкомов. Кто бы мог подумать, что в 2022-м Креггер снимет «Варвара» и станет новым мастером хоррора?

Фильм был до жути дискомфортным и пугал не мистикой, а человеком, что бывает страшнее демона. Главное – он был убедительным: герои вели себя адекватно и, видя спуск в жуткий подвал, говорили: «Ну нафиг». Всё это сделало «Варвара» хитом, а Креггера — надеждой жанра. Неудивительно, что его назначили режиссёром новой экранизации Resident Evil.

8 августа Креггер выпустил хоррор «Орудия», где стал режиссёром, сценаристом, продюсером и композитором. Не буду таить: фильм вышел великолепным и заслуживает внимания!

«Орудия»: главное о фильме

Название: «Орудия» (Weapons).

Режиссёр: Зак Креггер.

Актёры: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк и другие.

Дата выхода: 8 августа 2025 года.

Жанр: хоррор.

Страна: США.

«Орудия»: где смотреть?

8 августа фильм вышел в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют 14 августа. В цифре «Орудия» выйдут ориентировочно в сентябре-октябре.

«Орудия» — великолепный хоррор и интересная головоломка

Джустин — добрая учительница, что поддержит плачущего ребёнка и довезёт до дома того, за кем не приехали родители. Но однажды она приходит в класс и видит там всего одного ученика. Куда делись остальные дети? Встали посреди ночи и в одно и то же время убежали из дома, причём в странной позе. Больше их никто не видел.

Что за чертовщина произошла? Почему дети так внезапно и подозрительно скрылись? Кто виноват и что теперь делать? Это лишь часть вопросов, что сводит с ума несчастных родителей, озадаченных законников и прочих причастных. Зрители тоже поломают головы, ведь завязка интригует, а ответы Креггер подаёт изобретательно.

«Орудия» поделены на главы. Каждая подаёт историю от лица конкретного персонажа. Вот учительница Джустин, которая вроде бы не делала ничего плохого, но стала изгоем. Родители вопрошают: «Почему все сбежавшие дети именно из её класса?» В итоге на машине девушки пишут оскорбления, на её телефон поступают звонки с угрозами, а в дверь постоянно ломятся. Вот сам родитель, что не может примириться с потерей ребёнка и теперь ищет ответы, злится на весь мир и взращивает обиду на Джустин. Вот единственный мальчик из класса, что не пропал. Быть может, взгляд на ситуацию его глазами даст ответы?

Сама разгадка окажется отнюдь не гениальной и снова расскажет о тьме, что кроется в душе человека. Однако сама подача выходит завораживающей и невыносимо жуткой. Креггер подкидывает загадки, умело натягивает нерв и по-настоящему ужасает.

Секрет в том числе и в актёрах. В «Орудиях» собрался грандиозный актёрский состав. В главной роли бесподобная Джулия Гарнер в роли Джустин. Она пытается жить дальше, хотя мир бесповоротно разрушен. Дама напивается до беспамятства, мучится от кошмаров и временами самостоятельно ищет ответы, раз полиция на это неспособна. В образе есть боль, надрыв и притягательная противоречивость.

Арчера, родителя одного из сбежавших детей, играет Джош Бролин, он же Танос из «Мстителей» и Гурни Халлек из «Дюны». Это суровый уважаемый мужик, что стремительно опускается на дно. На работе он допускает одну ошибку за другой, отношения с супругой почти разрушены. Его ситуация настолько трагична, что боль чувствуешь через экран.

Абсолютно в каждом персонаже есть нечто особенное — в уцелевшем ребёнке, депрессивном копе, директоре школы. К этим ребятам быстро привыкаешь, а их переживания — понимаешь. Поэтому и грустишь, когда с ними происходит нечто ужасное.

«Орудия» не назвать страшным фильмом. Да, в нём есть скримеры и несколько по-настоящему пугающих сцен. Но правильнее сказать, что «Орудия» — опустошающее кино. Креггер часто показывает физическое насилие, однако даже в его основе именно психологический кошмар. Потеря детей, ощущение тотальной беспомощности, неспособность защитить близких — именно этими темами пугает режиссёр. И делает это идеально!

Концовка лишь укрепляет чувство вселенской тоски. С одной стороны, она обнадёживает. С другой – показывает, что жизнь уже никогда не наладится. В итоге после просмотра испытываешь в основном боль — и для режиссёра это победа. Он вызвал эмоции и оставил послевкусие. Это ли не главное в кинематографе?

«Орудия»: стоит ли смотреть?

«Орудия» — грандиозный хоррор. Пусть интересная головоломка оборачивается далеко не гениальной разгадкой, но путь к ответам невероятен. Он полон опустошения, жутких моментов, отличных актёрских работ и нестандартной для жанра подачи. Поэтому вы гарантированно не пожалеете о просмотре. Теперь и экранизацию Resident Evil можно ждать спокойно.

Оценка «Орудий» — 8 из 10

Понравилось

Креативная подача истории.

Отличные актёры.

Много жутких моментов.

Финал оставляет чувство опустошения.

Не понравилось