Рецензия на фильм «‎Мир юрского периода: Возрождение»‎

Седьмой, но, вероятно, далеко не последний фильм знаменитой франшизы "Мир юрского периода" имеет уточнение в заголовке: "Возрождение". Это обязывает. Ведь имеется в виду реанимация агонизирующей франшизы (5-я и 6-я части по качеству были скорее провальны), инъекция живой воды - новой энергетики, новых авторских подходов, новых оригинальных поворотов событий.

Был приглашен новый режиссер - Гарет Эдвардс, имеющий в своем активе такие близкие по тематическому кругу экшн, как "Годзилла" (2014) и "Создатель" (2023). Сценарист Дэвид Кепп равно владеет приемами как приключенческого фэнтези ("Человек-паук"), так и черного юмора ("Смерть ей к лицу"). Участие такой суперзвезды, как Скарлетт Йоханссон, и такого кинокомпозитора, как Александр Деспла, гарантировало уровень мастерства и коммерческую привлекательность новинки. Не говоря о режиссере-классике, давшем жизнь всей этой оглушительно успешной серии картин о тематическом парке со звероящерами, - Стивене Спилберге, он здесь исполнительный продюсер и обеспечивает не только бюджет, но и верность традиции.

В новом фильме есть все традиционные составляющие знакомой нам франшизы. Есть мультимиллионер Кребс, владелец фармацевтической компании, готовый выложить баснословные суммы на очередную авантюру в расчете на сверхприбыли (Руперт Френд). Есть представитель науки палеонтолог д-р Генри Ломис, глубоко уязвленный падением интереса публики к звероящерам (Джонатан Бейли в очках). Есть бывалый капитан Дункан, который предоставит для опасного рейса свою яхту (колоритный Махершала Али). И есть профессиональная авантюристка Зора (Йоханссон), в видах немыслимого гонорара готовая на смертельный риск.

Нова цель экспедиции - добыть кровь живого звероящера: она позволит создать лекарство, которое спасет от сердечных недугов миллионы страдальцев. Причем нужна кровь всех трех видов чудищ: водного, земного и летучего. Научной обоснованности таких разработок фильм не касается - ему интересна авантюра как таковая. И здесь первое зрительское недоумение: герои спорят о том, отдать драгоценную кровь богачу для изготовления недоступных по цене снадобий или отдать ее "людям", которые, по идее, и сотворят из нее демократическое лекарство - гуманитарный порыв благороден, но кто и как превратит кровь в спасительное снадобье? Кто вообще сказал, что эта в боях добытая кровь - панацея? Мультимиллионер-хищник? Таких оставшихся без ответа вопросов будет так много, что они забивают даже экшн-сцены, лишая фильм живого соучастия увлеченных зрителей.

Жизнеспособность франшизы должен обеспечить точный расчет на особенности нового времени. Если самый первый фильм 1993 года сочетал приемы хоррора с романтикой первооткрытия, то теперь мотором и мерилом всего становятся не исследовательские порывы, а большие деньги, о которых герои беспрерывно толкуют. И то правда: живые динозавры на экране, в 1993 году потрясавшие воображение масс, теперь стали бытом - их полно в любом провинциальном "парке культуры и отдыха", они мелькают и в телесериалах, и в мультиках, и в пародиях. Уже к концу ХХ века мир охватила сущая динозавромания. В больших городах просвещенная детвора куда лучше представляет себе тираннозавра рекса, чем корову обыкновенную.

Радикальные изменения касаются только совершенства сгенерированных компьютером изображений (CGI) - в новинке 2025 года чудища изумляют натуральностью, фактурностью, кажущейся достоверностью. Причем забавы человечества с реанимацией доисторических звероящеров кончились, по фильму, плохо: чудища мутировали, и теперь художники фильма уже не скованы научно обоснованными образами. Тиранозавр-мутант, к примеру, обзавелся вселяющим ужас шаром вместо головы и шестью лапами.

Огромная голова не означает столь же развитый ум - как сказано в фильме, динозавры глупы, но прожили полторы сотни миллионов лет, а умное человечество развило интеллект до такой степени, что уже теперь готово уничтожить себя. Фильм, увы, этот тезис подтверждает: за рискованными приключениями персонажей следишь с холодным носом просто потому, что почти каждый риск вызван их глупостью. Герои, мягко скажем, легкомысленны - и когда весьма неказисто спасают в океане потерпевшее крушение семейство, и когда беспечно бродят по заброшенной лаборатории, где теперь хозяйничают динозавры. Интересно, что ведущая актриса фильма сама плохо верит в придуманное авторами и даже не пытается создать сколько-нибудь интересный характер - задача выдать непреходящую глупость за авантюризм сильной личности не по силам даже Скарлетт Йоханссон.

Возможно, в замысле создателей рисовалась приключенческая комедия - тогда нелепость спровоцированных тупыми персонажами ситуаций объяснится желанием вызвать в зале смех. Отсюда такая увлеченность героя процессом мочеиспускания, что он не замечает жаркого дыхания подкравшегося гиганта. Но необъяснимая беспечность персонажей - едва ли не ведущий мотив действия, и это совсем не смешно, да и качество такого юмора вызывает сомнения. Как и единственная реакция героев - вопли "Нет! Нет!" - на регулярное поедание динозаврами их товарищей.

Не особенно заморачиваясь логикой поведения героев, авторы уделили серьезное внимание последним выводам палеонтологов - появилось, скажем, красивое оперение у велоцирапторов, новейшие методы сканирования доисторических черепов позволили сгенерировать звуки, которыми чудища сотрясали первобытный воздух. Чтобы не слишком утомлять публику хорошо знакомым обликом тиранозавров, главным врагом героев сделали более фигуристого спинозавра. Но надо признать, что при всем техническом совершенстве новинки возрождение франшизы все-таки не произошло: звероящеры уже не возбуждают фантазию не только зрителей, но и авторов новых приключений. Впрочем, есть поколения, родившиеся уже под созвездием парков юрского периода, и для них первый спилберговский шедевр 1993 года - что-то доисторическое, как немое черно-белое кино. Возможно, им будут близки и меркантильность персонажей, и их очевидное невежество в делах, за которые они взялись. Все это тоже знаки нового времени, так что будем считать картину по-своему злободневной.