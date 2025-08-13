Финал «И просто так…»: как может закончится история любимой четвёрки

Just Talks

Закрыть гештальт для фанатов «Секса в большом городе» снова не получится — новость о том, что третий сезон «И просто так…» станет последним, у многих вызвала лёгкое чувство предательства. Понятно, что сценаристы не успеют аккуратно подшить все сюжетные нитки. Но можно хотя бы пофантазировать, как разойдутся дороги героев.

Как может закончиться финальный сезон сериала «И просто так…»
© Just Talks

Карри, похоже, не останется в одиночестве. В сериале был намёк: разговор о том, что её «литературная героиня» может завершить свою историю без мужчины, явно касался и самой Карри. Да, мы видели её независимой и уверенной, но дух франшизы всегда тянет к лёгкому романтическому флеру в финале. Поэтому вполне возможно, что она попробует завязать что-то с соседом Дунканом — британцем с характером и, как водится, с харизмой. Вряд ли это будет «и жили они долго и счастливо», но для последней серии это идеальная доза флирта.

Сын Миранды, Брейди, тоже может удивить. Сейчас мать его будущего ребёнка держится на расстоянии, но это явно подготовка к драматическому моменту в роддоме. Представьте: Брейди берёт на руки новорождённого и вдруг осознаёт, что ему это нравится. А рядом всегда есть Миранда, готовая помочь и катать коляску по парку — пусть даже с телефоном, прилипшим к уху.

Сима, кажется, всё же шагнёт в «счастливо замужем» зону. На прошлой неделе она призналась в любви своему обаятельному, хоть и специфическому в бытовом плане ландшафтному дизайнеру. Логично, если в финале мы увидим предложение. Возможно, свадьбы даже не покажут, но сама идея, что в 50+ можно уйти в режим подготовки к торжеству с блеском в глазах, — это по-своему красиво.

Лиза Тодд Вексли, наоборот, может рвануть в другую сторону. Её брак уже трещит: флирт с монтажёром фильма стал ярким моментом на фоне отношений с ворчливым мужем, который всё ещё переваривает поражение на выборах. Такой финт сценаристы явно могут провернуть — и это будет почва для потенциального спин-оффа, где Лиза учится жить в статусе разведённой мамы, а Шарлотта выступает в роли подруги-соратницы.

И да, есть мечта, которая почти точно не сбудется, но от этого она не менее приятная: возвращение Саманты. Да, её участие сведено к обмену сообщениями, но представьте, если в самом конце дверь распахнётся, и в комнату войдёт она — с фирменной улыбкой и чемоданом историй, которые невозможно рассказать в приличной компании.

Финал, каким бы он ни оказался, вряд ли всех устроит. Но именно это и делает такие сериалы культовыми — они оставляют место для разговоров, фанатских теорий и вечного «а что если».