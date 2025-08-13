Как может закончиться финальный сезон сериала «И просто так…»

Закрыть гештальт для фанатов «Секса в большом городе» снова не получится — новость о том, что третий сезон «И просто так…» станет последним, у многих вызвала лёгкое чувство предательства. Понятно, что сценаристы не успеют аккуратно подшить все сюжетные нитки. Но можно хотя бы пофантазировать, как разойдутся дороги героев.

© Just Talks

Карри, похоже, не останется в одиночестве. В сериале был намёк: разговор о том, что её «литературная героиня» может завершить свою историю без мужчины, явно касался и самой Карри. Да, мы видели её независимой и уверенной, но дух франшизы всегда тянет к лёгкому романтическому флеру в финале. Поэтому вполне возможно, что она попробует завязать что-то с соседом Дунканом — британцем с характером и, как водится, с харизмой. Вряд ли это будет «и жили они долго и счастливо», но для последней серии это идеальная доза флирта.

Сын Миранды, Брейди, тоже может удивить. Сейчас мать его будущего ребёнка держится на расстоянии, но это явно подготовка к драматическому моменту в роддоме. Представьте: Брейди берёт на руки новорождённого и вдруг осознаёт, что ему это нравится. А рядом всегда есть Миранда, готовая помочь и катать коляску по парку — пусть даже с телефоном, прилипшим к уху.

Сима, кажется, всё же шагнёт в «счастливо замужем» зону. На прошлой неделе она призналась в любви своему обаятельному, хоть и специфическому в бытовом плане ландшафтному дизайнеру. Логично, если в финале мы увидим предложение. Возможно, свадьбы даже не покажут, но сама идея, что в 50+ можно уйти в режим подготовки к торжеству с блеском в глазах, — это по-своему красиво.

Лиза Тодд Вексли, наоборот, может рвануть в другую сторону. Её брак уже трещит: флирт с монтажёром фильма стал ярким моментом на фоне отношений с ворчливым мужем, который всё ещё переваривает поражение на выборах. Такой финт сценаристы явно могут провернуть — и это будет почва для потенциального спин-оффа, где Лиза учится жить в статусе разведённой мамы, а Шарлотта выступает в роли подруги-соратницы.

И да, есть мечта, которая почти точно не сбудется, но от этого она не менее приятная: возвращение Саманты. Да, её участие сведено к обмену сообщениями, но представьте, если в самом конце дверь распахнётся, и в комнату войдёт она — с фирменной улыбкой и чемоданом историй, которые невозможно рассказать в приличной компании.

Финал, каким бы он ни оказался, вряд ли всех устроит. Но именно это и делает такие сериалы культовыми — они оставляют место для разговоров, фанатских теорий и вечного «а что если».