Стартовали съемки комедии «Не одна дома 3»

Компания «Атмосфера кино» объявила о старте съёмок фильма «Не одна дома 3». Дата выхода продолжения комедийной серии пока неизвестна.

© «Атмосфера Кино»

Сюжет третей части развернётся на школьном выпускной. Главная героиня прошлых фильмов Маша вновь встретится с коварной Няней и её новым союзником — аферистом Антоном. Маше, вместе с друзьями, предстоит снова остановить злодейку и спасти выпускной.

Главные роли вновь сыграют Милана Хаметова («Супер Лайк Шоу»), Давид Манукян («Наследники и самозванцы») и Марк Малик-Мурашкин («Соловей против Муромца»). Режиссёром снова выступит Митрий Семёнов-Алейников — автор предыдущих частей «Не одна дома».