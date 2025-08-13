Сидни Суини заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

В центре Нью-Йорка на съёмочной площадке «Дьявол носит Prada 2» папарацци подловили Сидни Суини. Актриса вышла из трейлера в компании Эмили Блант, и этот момент мгновенно разлетелся по соцсетям.

© Just Talks

Поклонники культовой истории о мире моды тут же разделились на лагеря. Одни уже представляют Суини в атмосфере редакционных интриг и блеска глянца. Другие вспоминают скандальную рекламу American Eagle и сомневаются, нужна ли она в продолжении фильма. В комментариях звучат и восторги, и откровенное раздражение.

При этом создатели картины хранят молчание. Официальных новостей о том, какую роль сыграет актриса, нет. Возможно, это всего лишь эпизодическое появление, которое оставят сюрпризом для зрителей. А может, перед нами — одна из ключевых героинь новой истории.

Пока фанаты спорят и строят догадки, Сидни Суини уверенно добавляет поводов для обсуждений, а вокруг сиквела становится всё больше шума.