Что известно о сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

В конце года выходит второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» — фэнтези о подростках-полубогах и персонажах греческой мифологии в современных реалиях, которое стартовало на малых экранах в 2023-м. Это адаптация серии книг американского писателя Рика Риордана, за основу второго сезона создатели взяли роман «Перси Джексон и Море чудовищ». Когда выходит продолжение сериала, что известно о сюжете, какой новый враг встанет на пути Перси Джексона и его друзей и через что им придется пройти — читайте на «Ленте.ру».

«Перси Джексон и Олимпийцы», 2-й сезон: главное

Страна: США

Оригинальное название: Percy Jackson and the Olympians

Жанр: приключения, фэнтези, мифология

Оригинальное произведение: фэнтези-роман Рика Риордана «Перси Джексон и Море чудовищ»

Дата выхода: конец 2025 года

Шоураннеры: Джонатан Е. Стейнберг, Дэн Шотц, Рик Риордан Трансляция: Disney+

Сколько всего сезонов: 3

Дата выхода

Продолжение сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» планируют показать в декабре 2025 года. На фестивале Comic-Con в Сан-Диего в июле создатели шоу объявили дату премьеры, а также показали тизер, из которого стало понятно, какую именно книгу авторы адаптируют на этот раз.

Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» выйдет 10 декабря 2025 года

Приключения молодых полубогов вновь покажет Disney+, который официально недоступен в России. Количество серий и график выхода эпизодов второго сезона пока не раскрываются. В первой части «Перси Джексона» было 8 серий длительностью до 40 минут. Вполне вероятно, что в продолжении стоит ожидать столько же.

Сюжет

Второй сезон «Перси Джексона» — адаптация второй части фэнтези-цикла писателя Рика Риордана «Перси Джексон и Море чудовищ». Сериал продолжает историю самого Перси Джексона, его товарищей и мифических существ.

Литературная основа сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Сериал снимается по фэнтези-романам писателя Рика Риордана о Перси Джексоне. Основная франшиза объединят пять книг:

«Перси Джексон и Похититель молний» (2005) — Перси Джексон вместе с друзьями возвращает молнии Зевса, украденные таинственным похитителем;

«Перси Джексон и Море чудовищ» (2006) — Перси Джексону предстоит спасти друга Гроувера и Лагерь полукровок, сразившись со Сциллой, Харибдой и другими морскими чудовищами;

«Перси Джексон и Проклятие титана» (2007) — Перси Джексон отправится на спасение подруги Аннабет и богини Артемиды, захваченных в плен коварными титанами;

«Перси Джексон и Лабиринт смерти» (2008) — Перси и его друзья пройдут через опасный лабиринт Дедала, чтобы сорвать зловещие планы титана Кроноса;

«Перси Джексон и Последнее пророчество» (2009) — герои собираются на финальную битву с титаном Кроносом, который мечтает навсегда разрушить Олимп.

Помимо пенталогии есть дополнительные книги: они дают более широкое представление о вселенной «Перси Джексона» и ее героях. Это «Перси Джексон и Олимпийцы. Секретные материалы», «Лагерь полукровок: совершенно секретно», а также рассказы Перси Джексона о греческих богах и героях.

Перси — полубог-получеловек, сын бога морей Посейдона. О своем божественном происхождении он узнал очень рано, в 12 лет, и по настоянию матери отправился в Лагерь полукровок, где обучаются такие же подростки-полубоги. У Перси два лучших друга, полубогиня Аннабет и сатир Гроувер. Вместе они сражаются с мифическими существами и чудовищами.

Согласно официальному синопсису Disney, во втором сезоне Перси Джексон спустя год после событий первой части возвращается в Лагерь полукровок и попадает в передрягу. Друга Перси, Гроувера, похищают, а защитный магический барьер Лагеря полукровок оказывается разрушенным, и полубогов начинают осаждать бойцы титана Кроноса.

Сюжет первого сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»: спойлеры

Первый сезон «Перси Джексона» вышел в декабре 2023 года. В основу сюжета легла первая книга Рика Риордана о Перси Джексоне «Похититель молний».

Перси — двенадцатилетний школьник, который страдает от дислексии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и из-за этого не особо ладит со сверстниками.

Однажды Перси узнает, что он не обычный подросток, а полубог, сын Посейдона. Он отправляется в Лагерь полукровок, где обитают такие же дети, как он сам, и с тех пор его жизнь круто меняется.

Перси, до недавнего времени не подозревавший о своем божественном происхождении, оказывается втянут в разборки мифических существ. И не просто втянут — подростка обвиняют в краже молний владыки Олимпа Зевса. Сам Зевс заявляет, что пойти на это Перси подговорил его отец Посейдон, чтобы таким образом развязать войну на Олимпе. Вдобавок ко всему кто-то украл шлем бога подземного царства Аида.

Руководство Лагеря полукровок поручило Перси разобраться с этим делом. В помощники он берет своих друзей сатира Гроувера и полубогиню Аннабет.

Герои, пройдя через множество испытаний, выясняют, что войну между богами на самом деле хочет развязать отец Зевса титан Кронос, заточенный в Тартар — глубочайшую бездну под царством Аида. В финале Перси находит молнии Зевса и шлем Аида и возвращает их владельцам, но параллельно сталкивается с предательством товарища.

Первый сезон был лишь завязкой сюжета про борьбу с Кроносом, во второй части «Перси Джексона» история зловещего титана продолжится.

Больше подробностей о втором сезоне можно почерпнуть в оригинальной книге: создатели стараются минимально отходить от оригинала. Кроме того, писатель Рик Риордан участвует в съемках сериала.

В романе Перси предстоит пройти опасное море — только так он сможет спасти Гроувера и найти Золотое руно, которое защитит Лагерь полукровок от воинов Кроноса. В приключение с ним отправляются Аннабет и новообретенный сводный брат — циклоп Тайсон. Среди испытаний, которые, возможно, увидят зрители сериала, — встреча с Гидрой, Сциллой и Харибдой и циклопом Полифемом.

Автор оригинальных книг Рик Риордан пообещал, что второй сезон будет «масштабнее, смешнее, динамичнее и безумнее первого». Он также отметил, что с нетерпением ждет выхода продолжения, и намекнул, что зрителям стоит повнимательнее присмотреться к персонажу Клариссе Ла Рю — греческой полубогине, дочери бога войны Ареса.

Я уже видел черновые версии первых двух эпизодов, и они потрясающие. Что мне действительно нравится во втором сезоне, так это то, что Кларисса Ла Рю стала более значимым персонажем, как и в книге «Море чудовищ». [Актриса] Диор Гудджон показала в этой роли высший класс. Не могу дождаться, когда зрители увидят ее невероятную работу! — Рик Риордан писатель, автор серии книг о Перси Джексоне

Тизер

Тизер второго сезона показали на фестивале San Diego Comic-Con в июле. Ролик обещает фанатам спецэффекты и экшен: в видео мелькнула безумная поездка на колесницах в Лагере полукровок и битва на корабле в Море чудовищ.

Но главное событие тизера и всего сериала, как отмечают сами создатели, — это появление персонажа циклопа Тайсона, сводного брата Перси Джексона. Исполнитель роли циклопа Дэниэл Димер считает, что его герой сразу понравится зрителям, ведь у него «сложное прошлое, но большое сердце».

Актеры

Актеры, исполнившие главные роли в первом сезоне «Перси Джексона», —Уокер Скобелл, Арьян Симхарди и Леа Джеффрис — останутся в кадре.

Также зрители увидят новых артистов. В роли Зевса выступит Кортни Б. Вэнс — он заменит актера Лэнса Реддика, который в 2023 году скончался от ишемической болезни сердца. Еще в сериале появятся Тимоти Саймонс в роли Тантала, сына Зевса, Андра Дэй — как богиня Афина, Тамара Смарт — как Талия Грейс, дочь Зевса.

Актерский состав 2-го сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»:

Уокер Скобелл — Перси Джексон, полубог, сын Посейдона;

Арьян Симхадри — Гроувер Ундервуд, сатир;

Леа Джеффрис — Аннабет Чейз, полубогиня, дочь богини Афины; Вирджиния Кулл — Салли Джексон, мать Перси Джексона;

Дэниэл Димер — Тайсон, циклоп, сводный брат Перси Джексона; Диор Гудджон — Кларисса Ла Рю, полубогиня, дочь бога Ареса; Тамара Смарт — Талия Грейс, дочь Зевса;

Чарли Бушнелл — Лука Кастеллан, сын Гермеса;

Кортни Б. Вэнс — Зевс;

Тоби Стивенс — Посейдон;

Андра Дэй — Афина;

Джейсон Мандзукас — Дионис, глава Лагеря полукровок;

Тимоти Саймонс — Тантал.

Оценки и критика

Первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» получил 91 процент рейтинга «свежести» от критиков на платформе Rotten Tomatoes. Оценка зрителей на IMDb — 7, на «Кинопоиске» — 6,4.

Журналисты уже сравнивают сериал с сагой о Гарри Поттере: по мнению критиков, это та же история о мальчике с необычными способностями, только в антураже древнегреческих мифов.

Сериал, конечно же, сравнивают с фильмами о Перси Джексоне, над которыми в 2010-х работал режиссер фильмов «Один дома» и «Гарри Поттер» Крис Коламбус. Были экранизированы две книги «Похититель молний» и «Море чудовищ», но полноценной франшизы не состоялось. Критики и зрители новой саги надеются, что в этот раз будут адаптированы все пять романов Риордана.

Из плюсов первого сезона журналисты отмечают актерскую игру, быстрый темп, неожиданные повороты сюжета, хорошо проработанных мифических существ. Сама история, персонажи и хитросплетения сюжета запоминаются легко, а остроумные реплики героев всегда уместны — это оценит молодежная и семейная аудитория, считают публицисты.

К недостаткам сериала относят посредственный визуальный язык: критики отмечают, что фэнтези-мир богов и мифических существ можно было бы сделать более ярким, запоминающимся и уникальным. Другие описывают первый сезон как детскую сказку, типичный «беззубый проект Disney» и выражают надежду на то, что следующие сезоны будут «взрослеть» вместе с героями как в сюжетном, так и в эмоциональном плане.

Будет ли третий сезон

Третий сезон сериала «Перси Джексон» уже запланирован, сообщил в июле 2025 года автор оригинальных книг Рик Риордан. За основу возьмут третий роман из цикла Риордана «Перси Джексон и Проклятие титана».

К ролям в третьей части вернутся все главные персонажи. Также к касту присоединились актеры Леви Кристопулос и Олив Аберкромби — они сыграют брата и сестру Нико и Бьянку ди Анджело, детей владыки подземного царства Аида.