Вышли все серии фильма «‎Путешествие на солнце и обратно»‎

Все серии одного из самых необычных российских авторских проектов года - многосерийного фильма "Путешествие на солнце и обратно" (18+) - доступны в подписке онлайн-кинотеатра START.

Режиссёр картины Роман Михайлов ("Сказка для старых", "Отпуск в октябре", "Наследие") поставил её по его собственному рассказу "Дождись лета и посмотри, что будет", удостоенному премии Андрея Белого.

Роли исполнили Олег Чугунов, Мария Мацель, Александра Киселёва, Лев Зулькарнаев, Марк Эйдельштейн, Любовь Аксёнова, Дарья Екамасова, Фёдор Лавров, Олег Рязанцев и другие.

Первые три главы семисерийного фильма, по-новому рассказавшего о 1990-х, зрители увидели онлайн 16 июля, кинотеатральная премьера состоялась 20 апреля в рамках 47-го ММКФ. Билеты на этот показ были проданы за шесть минут.