Топ-10 фильмов Альфреда Хичкока, которые стоит посмотреть

126 лет назад, 13 августа 1899 года, родился британский и американский режиссер Альфред Хичкок. В честь этой даты «Вечерняя Москва» составила подборку из 10 лучших фильмов короля триллеров.

«В случае убийства набирайте «М»

Бывший плейбой и звезда тенниса Тони Вендис, прожигающий состояние своей жены Марго, решается на преступление, когда понимает, что может лишиться ее миллионов, так как супруга увлеклась писателем детективных романов Марком Холлидэем. Тони разрабатывает план убийства, придумывает себе безупречное алиби и находит надежного исполнителя. Он, кажется, предусмотрел все... кроме необычного поведения жены.

«Психо»

Мэрион Крэйн работает в крупной фирме и изредка встречается со своим любовником Сэмом Лумисом. Недовольная такой жизнью, она крадет 40 тысяч долларов и решает сбежать в другой город. По пути она останавливается на ночь в мотеле, которым управляет юноша по имени Норман Бейтс, страдающий от деспотичной матери. Крэйн даже не представляет, на что готова пойти эта женщина, чтобы уберечь сына от общения с ней...

«Окно во двор»

Прикованный к инвалидному креслу фоторепортер Джефф от скуки подглядывает за соседями в его доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Постепенно он начинает подозревать, что в одной из квартир произошло убийство, так как сосед после громкой семейной ссоры несколько раз выносит чемодан из дома. Ни друзья, ни полиция ему не верят, но Джефф не оставляет попыток раскрыть правду.

«Головокружение»

Скотти Фергюсон — отставной детектив, страдающий от патологического страха высоты. Однажды старый знакомый Фергюсона просит его проследить за своей женой Мадлен, которая постоянно думает о суициде. И действительно, Скотти удалось спасти ее от прыжка с моста, однако вскоре он понимает, что влюбился в нее. Но дальше все становится еще сложнее и запутаннее...

«Ребекка»

У аристократа Максимиллиана Де Уинтера за год до событий фильма умирает жена Ребекка. Он переезжает в Монте-Карло, где влюбляется в молодую девушку и позже женится на ней. Вскоре супруги возвращаются во владения Де Уинтера, где он жил со своей прошлой женой. Молодую девушку начинает преследовать и буквально сводить с ума присутствие Ребекки, которое она видит абсолютно во всем.

«Веревка»

Двое молодых людей, Брэндон и Филлип, убивают своего сокурсника Дэвида Кентли, задушив его веревкой. Спрятав тело в сундук, они устраивают вечеринку в той же квартире, куда приглашают отца Дэвида, его невесту Жанет и их преподавателя Руперта. В ходе вечеринки Филлип постепенно осознает весь ужас содеянного, а Руперт начинает подозревать неладное.

«На север через северо-запад»

Рекламного агента Роджера Торнхилла сотрудники контрразведки по ошибке принимают за шпиона Джорджа Каплана и хотят его убить. Ошеломленный Роджер пытается бежать, а таинственная незнакомка по имени Ив, которую он встречает в поезде, помогает ему в этом. Роджер намеревается доказать свою невиновность, но он все глубже погружается в шпионскую сеть, где надо играть по чужим правилам.

«Незнакомцы в поезде»

Двое незнакомцев, Гай Хэйнс и Бруно Энтони, встречаются в поезде и откровенно рассказывают друг другу о своих жизненных проблемах. Первый хочет развестись с женой, а второй ненавидит своего отца. Бруно предлагает совершить убийства «крест-накрест»: он убьет жену Гая, а сам Гай убьет отца Бруно. Хэйнс отказывается от предложения, но, вернувшись домой, обнаруживает, что жена передумала разводиться и желает насолить мужу. Тем временем Бруно уже начинает действовать...

«Завороженный»

В психиатрическую больницу приезжает новый главный врач, известный ученый Эдвардс. У него завязывается бурный роман с сотрудницей учреждения Констанс. Однако молодой профессор ведет себя очень странно, и вскоре Констанс понимает, что Эдвардс не тот, за кого себя выдает.

«Леди исчезает»

Англичанка по имени Айрис в отеле в Альпах знакомится с пожилой гувернанткой Фрой и музыкантом Гилбертом. Во время посадки на обратный поезд на голову Айрис падает цветочный горшок. Мисс Фрой помогает девушке зайти в вагон, после чего Айрис засыпает. Однако наутро она обнаруживает, что гувернантка бесследно пропала. Все окружающие утверждают, что мисс Фрой никогда здесь не было и она ей причудилась из-за удара. Несмотря на это, девушка вместе с Гилбертом решает разобраться, что же случилось на самом деле.

