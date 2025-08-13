Критики оценили боевик «Никто 2»

15 августа состоится мировая премьера фильма «Никто 2» — продолжения популярного боевика со звездой «Лучше звоните Соулу» Бобом Оденкёрком в главной роли. Критики уже посмотрели картину и тепло оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 78% свежести.

© Чемпионат.com

Таким образом, фильм понравился обозревателям меньше, чем первая часть 2021 года от режиссёра Ильи Найшуллера — её порекомендовало к просмотру 84% критиков. Новый боевик хвалят за сохранение мрачного духа оригинала и за актёрскую работу Оденкёрка. Ругают картину за большое количество компьютерной графики — по словам обозревателей, из-за этого экшен стал значительно хуже.

Что пишут критики о фильме «Никто 2»:

«Фильм, возможно, не так хорош, как первая часть, но Боб Оденкёрк и режиссёр Тимо Тьяджанто — идеальная команда для боевика. Не ищите ничего другого, чтобы отлично провести время в кинотеатре».

«"Никто 2" не стремится переосмыслить жанр, да ему это и не нужно. Это хорошо сделанный, уверенный сиквел, сохранивший грубоватый шарм первого фильма, но при этом нашедший несколько новых способов повеселиться с персонажами».

«Динамичный боевик, который заставит зрителей совершить головокружительное приключение, но в нём всё же найдётся время, чтобы донести послание о важности семьи».

«Тьяджанто и компания позволили компьютерной графике литься из экрана, но при этом творческая составляющая экшена, пафос персонажей и комичность подавляются. Никому это не нужно».

«К сожалению, скудный сюжет служит оправданием для предсказуемо чрезмерных сцен, немногие из которых могут сравниться с таковыми из первого фильма, не говоря уже о "Джоне Уике" и подобных картинах».

«Никто 2» продолжает рассказывать о Хатче Мэнселле — семьянине из пригорода и бывшем профессиональном убийце. Он больше не может скрываться от своего опасного прошлого, с тех пор как предотвратил нападение на свой дом. Выясняется, что его жена Бекки тоже хранит необычные секреты.