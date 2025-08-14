В России вышла мелодрама «Укради мою мечту» с Софией Каштановой

14 августа в России состоялась премьера фильма «Укради мою мечту». Романтическая комедия уже доступна в кинотеатрах по всей стране.

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Сюжет ленты рассказывает о девушке, которая решила разоблачить экстрасенса — за что получает сильное проклятье. Чтобы снять его, героине нужно рискнуть всем и найти любовь, победив «высшие силы».

Главные роли в «Укради мою мечту» сыграли София Каштанова («Полицейский с Рублёвки») и Константин Крюков («Маме снова 17», «Агата и сыск»). Режиссёром выступил Айк Кбеян («7 дней, 7 ночей»).