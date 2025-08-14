Опубликовано расписание выхода сериала «Дыши»

Уже 15 августа состоится премьера сериала «Дыши». Сюжет проекта расскажет о московском ВИП-акушере Лере, которая поддерживает естественные роды среди пациентов. Её клиенткой становится Маша — любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Девушка должна родить ребёнка, однако малыш появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов начинает расследование, которое может стоить Лере карьеры.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 3 октября.

Расписание выхода сериала «Дыши»

Эпизод, Дата выхода