Опубликовано расписание выхода сериала «Дыши»

Расписание выхода сериала «Дыши»
Уже 15 августа состоится премьера сериала «Дыши». Сюжет проекта расскажет о московском ВИП-акушере Лере, которая поддерживает естественные роды среди пациентов. Её клиенткой становится Маша — любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Девушка должна родить ребёнка, однако малыш появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов начинает расследование, которое может стоить Лере карьеры.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 3 октября.
Эпизод, Дата выхода
- 1-я серия 15 августа
- 2-я серия 22 августа
- 3-я серия 29 августа
- 4-я серия 5 сентября
- 5-я серия 12 сентября
- 6-я серия 19 сентября
- 7-я серия 26 сентября
- 8-я серия 3 октября