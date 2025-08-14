Paramount планирует снять «Войну миров Z 2» с Брэдом Питтом

Президент компании Paramount Pictures Дэвид Эллисон раскрыл ближайшие планы студии. Топ-менеджер заявил, что сейчас в приоритете корпорации сразу несколько крупных франшиз, включая «Топ Ган» и «Трансформеров».

Эллисон также заявил, что одной из главных задач компании станет выпуск фильма «Война миров Z 2» — продолжения зомби-экшена с Брэдом Питтом. Никаких деталей будущей ленты пока нет, однако в ближайшее время студия приступит к раннему производству картины.

«Война миров Z» — фантастический боевик о зомби-апокалипсисе, вышедший в 2013 году. Лента с Брэдом Питтом в главной роли собрала в прокате $ 540 млн и долгое время оставалась самым кассовым фильмом в карьере актёра. Впоследствии Paramount хотела снять сиквел, однако проект от режиссёра Дэвида Финчера («Бойцовский клуб») отменили на ранних стадиях.