Актеры рассказали о съемках многосерийного сериала «Мама»

В Москве завершились съемки многосерийного художественного фильма "Мама", снятого по заказу Первого канала.

© Российская Газета

Режиссером сериала стал Дмитрий Иосифов. Продюсеры сериала: Константин Эрнст, Сергей Титинков, Николай Попов.

По сюжету в Приморске, городе у границы, живет замкнутая биолог Саша (Анастасия Уколова), отгородившаяся от мира и конфликтных отношений с матерью-бизнесвумен (Евгения Дмитриева). Ее уединение на биостанции нарушает встреча с 8-летней Асей (Анна Рытова) - улыбчивой школьницей, чьи тетради испещрены тревожными рисунками, а под одеждой скрываются следы побоев. Когда ситуация в семье девочки становится невыносимой, Саша идет на отчаянный шаг - организует их побег, тщательно заметая следы… За ними сразу начинается настоящая охота: амбициозный журналист, ищущий сенсацию (Евгений Ткачук); жестокий отчим с криминальными связями (Александр Аверин); и следователь (Дарья Урсуляк), разрывающийся между долгом и состраданием. Саше предстоит сделать сложный выбор - как далеко можно зайти, защищая ребенка, и где та грань, за которой спасение становится преступлением.

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Карелии.

Прямая речь

Режиссер Дмитрий Иосифов:

«По сути, история про девочку, которая оказалась в какой-то момент не нужна собственной матери. 8-летняя Ася оказывается на грани гибели, но спасением для нее становится встреча с молодой женщиной, готовой спасти этого ребенка, не до конца осознавая всех последствий. Основная ось истории - это извечный вопрос, что важнее - закон или справедливость. Между этими двумя понятиями в нашей истории и возникает трещина…»

Евгения Дмитриева:

«Моя героиня - женщина-крепость, привыкшая полагаться только на себя. В ее мире нет места слабостям - будь то выбор меню на ужин или управление косметической империей. Она - одна из самых богатых женщин страны, у которой три приемные дочери. И она дала им жизнь, по ее мнению, хорошую. Но у нас же у всех свое понимание хорошего. "Мама" - это еще и история про отношения в семье, про сохранение любви в ней, которая точно должна быть не по графику или каким-то правилам, а безусловная».

Евгений Ткачук: