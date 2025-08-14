Опубликованы кадры 2-го сезона сериала «Никто этого не хочет»

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Продолжение романтического шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 октября. В этот день будут доступны все 10 серий.

Сериал рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

© Vanity Fair/Netflix

Главные роли в сериале исполнили Кристен Белл («Выбор Грейси»), Адам Броди («Американское чтиво») и Джастин Люпе («Мистер Мерседес»). Шоураннерами второго сезона «Никто этого не хочет» выступили Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер — авторы сериала «Девочки».