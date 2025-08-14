Появился трейлер русского фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея»

Опубликованы трейлер и постер нового русского полнометражного фэнтези-фильма "Сказки темного леса. Ворожея" с Алексеем Воробьевым и Анной Ковальчук в главных ролях.

Главная героиня - юная Василисса - ради спасения родителей отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Она пройдёт через множество испытаний, научится преодолевать страх, встретит первую любовь и узнает удивительную правду о своём происхождении.

В ролях также: Анастасия Мельникова, Николай Наумов, Александр Дьяченко, Анвар Либабов и другие.

Воробьёв сыграл антагониста и стал композитором фильма.

Премьера - 4 сентября. А уже 1 сентября начнутся предпремьерные показы.