Режиссер «Хана Соло» раскрыл главный совет Джорджа Лукаса

Издание Vulture взяло интервью у известного режиссёра Рона Ховарда («Гонка»). Он рассказал о съёмках фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

© globallookpress

По словам постановщика, он получил небольшой совет от создателя знаменитой вселенной Джорджа Лукаса. Легендарный режиссёр посоветовал Ховарду помнить, что он прежде всего снимает фильм для 12-летних подростков.

«Джордж Лукас дал мне совет перед съёмками. Он сказал: "Только не забудь — этот фильм создаётся для 12-летних мальчиков"».

«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» вышел в 2018 году. Изначально фильм снимали режиссёры Кристофер Миллер и Фил Лорд, но у них возникли творческие разногласия со студий, из-за чего процесс создания перешёл Рону Ховарду. Картину смешанно приняли как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 69% свежести от обозревателей и 63% от зрителей.