Новые запреты: лишат ли россиян фильмов «Брат» и «Груз 200»

Фильмам режиссера Алексея Балабанова пригрозили проверками и возможным запретом в свете принятия Госдумой законопроекта о прекращении распространения кинокартин, не соответствующих традиционным морально-нравственным ценностям. Слова депутата Елены Драпеко о лентах культового постановщика вызвали противоречивую реакцию среди экспертов по кинематографу.

Балабанова назвали главным режиссером российского кино

Автор лент «Брат», «Жмурки», «Про уродов и людей», «Груз 200» Алексей Балабанов — главный режиссер российского кино, а потому запрет его работ можно приравнять к запрету отечественного кинематографа целиком, заявил кинокритик Сергей Сычев ТАСС.

Алексей Балабанов - главный режиссер российского кино, был и остается. Он, по большому счету, и есть все российское кино, его воплощение, его совесть, его терзания. Андрей Звягинцев и Александр Сокуров принадлежат не только российскому, но и мировому кино, а Балабанов - полностью наш, его на больших фестивалях хоть и показывали, но никто его там как следует не понимал и не поймет. Запретить Балабанова - все равно что запретить российское кино, перечеркнуть, выбросить, — Сергей Сычев, кинокритик

«К счастью, никто не решится на такой шаг. Скорее всего, произошла ошибка в интерпретации слов депутатов — возможно, речь шла о включении творчества Балабанова в образовательные программы, ведь его вклад сопоставим с классической русской литературой, театром и балетом», — предположил кинокритик.

О запрете фильмов Балабанова высказались в Госдуме

О том, что некоторые картины Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России, заявила Драпеко.

«Надо отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Балабанова могут подвергнуться цензуре или запрету, тогда много наснимали разного. Показывать детям подобные произведения нужно осторожно», — сообщила она.

Депутат отметила, что картины прошлых десятилетий подпадают под действие нового законопроекта о запрете картин, не соответствующих духовно-нравственным ценностям.

Депутат Драпеко призвала обратить внимание на «Груз 200»

Депутат объяснила, что речь шла о фильме «Груз 200», но подразумевался не запрет, а пересмотр рекомендаций к просмотру для детей. Она подчеркнула, что заниматься этим должны не власти, а родители.

Ничего запрещать не надо, надо определить возрастные категории. Ставить ограничения должны не государство, а родители, — Елена Драпеко, депутат Госдумы

«Родительский контроль изобретен давно. Надо следить за тем, что смотрят ваши дети, и воспитывать в них вкус к хорошему кино», — заявила Драпеко.

При этом «Грузу 200» присвоен возрастной рейтинг «18+».

Депутат добавила, что ее речь переврали. Она опровергла приписываемые ей слова о том, что картины Балабанова окажутся под запретом из-за несоответствия духовно-нравственным ценностям.

Новый закон позволит Минкульту выдавать заключения о дискредитации духовных ценностей в фильмах

Законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, был принят Госдумой России сразу во втором и третьем чтениях 22 июля.

Закон предусматривает возможность отказать в допуске к широкому прокату картине, в которой отрицают традиционные для России ценности. Правом выдавать заключения о пропаганде такого отрицания или наличии дискредитации духовно-нравственных ценностей депутаты наделили Минкульт России. Закон также применим к онлайн-кинотеатрам и стриминговым сервисам.

Балабанов известен фильмами о России 1990-х

Режиссер снял такие работы, как «Жмурки», «Брат 2», «Мне не больно», «Кочегар». Балабанов также поставил «Морфий» по мотивам рассказов Михаила Булгакова и нуарную драму «Про уродов и людей». Последним его фильмом стала притча «Я тоже хочу», вышедшая в 2012 году. Через два года Балабанова не стало. Он умер из-за острой сердечной недостаточности. Режиссеру было 54 года.