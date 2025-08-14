Рецензия на сериал «Чужой: Земля»

Грандиозное шоу не только для фанатов ксеноморфов.

Годами казалось, что вселенная «Чужих» жива только в видеоиграх, но теперь франшизе настойчиво возвращают величие. Сначала Феде Альварес снял приятный хоррор «Чужой: Ромул», а теперь на FX вышел сериал с подзаголовком «Земля». Вы правильно поняли: ксеноморфы добрались до гавани человечества — и следить за хаосом, который они устраивают, чудовищно интересно!

«Чужой: Земля»: главное о сериале

Название: «Чужой: Земля» (Alien: Earth).

Автор: Ноа Хоули.

Актёры: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант и другие.

Жанр: ужасы, фантастика.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: Великобритания, США, Таиланд.

«Чужой: Земля»: где смотреть?

13 августа на FX вышли два эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 23 сентября. Есть официальные субтитры.

В сериале есть всё нужное — хоррор, эпик и интриги

Глубокий космос, корабль огромной корпорации движется к Земле. На его борту коконы, лицехваты и прочая жуть из цивилизации Чужих. Задача — спокойно довезти эти артефакты до лаборатории и произвести эксперименты с ними. Увы, столь опасная затея не могла пройти по плану. Космонавты играли с огнём и ожидаемо обожглись.

Теперь их корабль, где в живых из экипажа остался лишь хладнокровный андроид, терпит крушение на Земле.

Чужие сбегают, плодятся и намекают: скоро человечеству придётся туго. Спасти всех по силам лишь экспериментальным существам — умирающим детям, сознание которых пересадили в тела синтов. Они сильны, быстры и обладают эмоциями. Но достаточно ли этого, чтобы противостоять машинам смерти?

Особенность в том, что сериал даёт всё, за что любят франшизу, и здорово дополняет формулу. Здесь есть ужасный и невыносимо свирепый ксеноморф. Он с первых эпизодов то рвёт людей на части, то наполняет действо хоррором. Вокруг мрак и разруха, солдаты трясутся и глядят по сторонам, а монстр, истекая слюной, подбирается всё ближе. Жертвы скоро поймут, что от Чужого не сбежать и не отбиться, но будет слишком поздно. Зрелище классическое, атмосферное и крайне завораживающее!

Превращение планеты в угодья ксеноморфов — главная, но не единственная тема сериала. Ещё тут есть интриги и политика. Космический корабль принадлежит одной корпорации, но упал на территории другой. Этот факт уже запустил хитрые переговоры и манипуляции. Чуть-чуть подождём, и дело наверняка дойдёт до кровопролитных разборок, где выживший станет всего лишь добычей для Чужих. Всё же главы корпораций харизматичны, но совершенно бесчеловечны.

Чтобы зритель точно не заскучал, сюжет разбавляют эпиком и даже редким юмором. Вот корабль валится на Землю и рушит небоскрёбы. Всё взрывается, обломки зданий валятся на головы несчастных, все вопят и истекают кровью. Выглядит дорого и эффектно! А вот большие шишки, что устроили костюмированную вечеринку посреди апокалипсиса и не хотят её прерывать. Над этими ребятами можно бы посмеяться, однако скоро от них в лучших традициях серии мало чего останется.

В конце концов, «Чужой: Земля» — ещё и драма. К примеру, здесь полно синтов. Некоторые походят на людей только внешностью, другие же философствуют, испытывают эмоции и задаются вопросом: «Что делает человека человеком?» Последнее происходит с детьми, которых закинули во взрослое тело. Они и так не разобрались в себе, а теперь вообще потеряны и ищут почву под ногами. Или людей из прошлого, что в критической ситуации нуждаются в помощи.

Как видите, арок много, и сериал умело их сочетает. В результате «Земля» одновременно кажется удачным экспериментом, где сменили сеттинг и добавили занятных сюжетов, и сохраняет атмосферу полюбившейся классики. Здесь хватает разговоров, но они не перетекают в экзистенциальный диспут, как было в последних работах Ридли Скотта. Есть напряжённые прогулки по тёмным коридорам. Есть и его величество Чужой, что кажется непобедимым и сокрушительным существом. В общем, есть всё как для фанатов франшизы, так и для нового зрителя.

При этом сериал дорого выглядит и достойно сыгран. Из Сэмюэля Бленкина вышел отменный эксцентричный миллиардер, что озабочен технологическими прорывами, но давно забыл о человечности. Для него любая ситуация — игра с чужими жизнями и эксперимент. Герой Тимоти Олифанта кажется идеальным синтом и выходцем из «Бегущего по лезвию». Героине он чуть ли не заменяет отца, однако от его монологов и взгляда порой мурашки по коже. За самой героиней тоже приятно следить. Как иначе, если это ребёнок в теле несгибаемой красотки?

Плюсов достаточно, чтобы назвать нового «Чужого» неизбежным хитом. Хотя сначала лучше дождаться следующих эпизодов. Потому что первые снял Ноа Хоули. Этот маститый режиссёр работал над «Фарго», «Легионом» и «Настоящим детективом». То есть над сериалами, полюбившимися за безупречный стиль, атмосферу и оригинальность. Дальше эстафету примут другие люди. Удастся ли им удержать уровень? Скоро узнаем.

«Чужой: Земля»: стоит ли смотреть?

Да, сериал наверняка понравится даже тем, кто не фанатеет по «Чужим». Слишком уж он красивый, напряжённый и эффектный. Ну а поклонники вообще придут в восторг. Их любимая франшиза снова крепко стоит на ногах!

Оценка первых эпизодов сериала «Чужой: Земля» — 8,5 из 10

Понравилось

Стильный визуал.

Чужого много, и он великолепен.

Замечательные актёрские работы.

