На Ставрополье выпустят 14 новых документальных фильмов о казачестве

В Ставропольском крае выпустят 14 новых документальных фильмов о казачестве. Представить их зрителю планируется осенью.

«У нас запланировано 14 документальных фильмов, и мы уже их все отсняли, заканчиваем монтаж. Я думаю, что к концу сентября уже все фильмы полностью будут выложены», — сообщила руководитель проекта «Мост времен: эпоха казачьего возрождения на Ставрополье» Наталья Гребенькова. на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».

Она также рассказала, что весной 2026 года в рамках проекта на Ставрополье издадут документальный сборник «Благодаря и вопреки. Штрихи к эпохе возрождения казачества». В нем войдут редкие материалы о казачестве на Северном Кавказе, интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, газетные публикации. Сборник планируется выпустить тиражом 700 экземпляров. Книги передадут в библиотеки и казачьи классы региона.

А уже завтра, 15 августа в музейном комплексе «Россия — моя история» в Пятигорске состоится премьера первого детского казачьего фильма «Казаки — разбойники. Хранители огня». Об этом на пресс-конференции рассказала актриса театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер Марина Орлова.

«Это кино, рассчитанное на детей, школьников, и это еще семейное кино. <...> Мы планируем с начала учебного года показать фильм в школах в рамках уроков "Разговоры о важном", его короткометражный формат позволяет это сделать, ребята могут увидеть фильм и после обсудить его с учителем», — сообщила Орлова.

Фильм снимали в Пятигорске и поселке Горячеводский. В ролях задействованы подростки из казачьих отрядов Ставрополья. В фильме также принимали участие народные артисты России Раиса Рязанова, Владимир Грамматиков, Леонид Каневский, Елена Борщева и Ольга Кабо.