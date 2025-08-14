Вышел дублированный трейлер «Кошмара на улице Вязов 3»

Вышел дублированный трейлер нового хоррора режиссера "Кошмара на улице Вязов 3"
В Сети появился дублированный трейлер хоррора "Ведьмина доска" (Witchboard, 18+) - ремейка культовой "Колдовской доски" (1986) Кевина Тенни, выступившего в качестве сценариста.
Режиссёром новой версии истории стал Чак Рассел ("Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна", "Капля", "Маска", "Царь скорпионов").
Действие картины разворачивается в Новом Орлеане. Готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в девушке одержимость духом Королевы ведьм.
Пытаясь помочь своей невесте, молодой человек обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.
Роли исполнили Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон, Чарли Тахэн, Антония Деспла, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие.
Российская премьера назначена на 28 августа.