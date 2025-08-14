Вышел дублированный трейлер «Кошмара на улице Вязов 3»

В Сети появился дублированный трейлер хоррора "Ведьмина доска" (Witchboard, 18+) - ремейка культовой "Колдовской доски" (1986) Кевина Тенни, выступившего в качестве сценариста.

© Российская Газета

Режиссёром новой версии истории стал Чак Рассел ("Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна", "Капля", "Маска", "Царь скорпионов").

Действие картины разворачивается в Новом Орлеане. Готовясь к открытию кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, пробуждающую в девушке одержимость духом Королевы ведьм.

Пытаясь помочь своей невесте, молодой человек обращается к медиуму, не зная о его тайной связи с ведьмами.

Роли исполнили Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон, Чарли Тахэн, Антония Деспла, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие.

Российская премьера назначена на 28 августа.