Россиянки заинтересовались конкретными жанрами кино

Популярность среди женской аудитории "тёмных" жанров, т.е. криминальных драм и триллеров, за год выросла на 32%, сообщают аналитики онлайн-кинотеатра KION.

Наибольшей популярностью у женщин в 2025 году пользовались детективные драмы "Хрустальный" и "Тайга", триллер "Хирург", детектив "Опасный" и турецкий криминальный сериал "Семья".

«В современных криминальных драмах и детективах всё чаще происходит смена традиционных гендерных ролей. Женщины занимают активные, сильные и нестандартные позиции, а мужские персонажи становятся более сложными и даже уязвимыми. В криминальных дуэтах обычно мужчина был "жёстким", а женщина - "чувствительной". Теперь чаще наоборот. Женщины традиционно более склонны к эмпатии и анализу эмоций, поэтому их может привлекать глубина характеров в таких историях», — поясняет клинический психолог и кинотерапевт, специалист психологической платформы Alter Ирина Гросс.

По её словам, женщины гораздо чаще сталкиваются с реальными угрозами насилия, домогательств и несправедливостью, и просмотр криминальных драм для них "может быть способом нивелировать страх, ощутить контроль и уменьшить тревогу - особенно если героини побеждают преступников или раскрывают преступления".