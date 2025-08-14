Депутат назвал новый закон о фильмах «‎очищением кино в РФ»

Закон о традиционных ценностях в кино является первым шагом для пересмотра отношения в том числе к криминальным фильмам и сериалам, таким как "Брат" и "Бригада". Об этом заявил ТАСС народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности запрета в РФ фильмов режиссера Алексея Балабанова и других криминальных картин в свете нового закона против дискредитации в кино традиционных ценностей. Закон был принят Госдумой в июле 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026-го.

«То, что эту тему подняли мы в Государственной думе <…>, это так. А вот [говорить] о том, что будет подвержено пересмотру, - это дело будущего. А пересматривать надо серьезно», — сказал депутат, отметив, что, по его мнению, у Минкультуры сейчас недостаточно полномочий.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность запрета по новому закону постперестроечных "бандитских" фильмов и сериалов, депутат подчеркнул, что "пока сделан первый шаг к тому, чтобы задумались и подумали о смыслах тех фильмов, которые объявлены как классика и которые больше являются пропагандой [запрещенного в РФ экстремистского движения] "АУЕ".