Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца»

Компания HBO представила новый трейлер второго сезона сериала «Миротворец». Премьера продолжения состоится 21 августа. Всего во втором сезоне будет восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В продолжении Крис Смит отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Главные роли во втором сезоне вновь сыграют Джон Сина («Главы государств»), Даниэль Брукс («Плохие парни 2») и Фредди Строма («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Шоураннером выступил Джеймс Ганн — глава DC Studios и режиссёр нового «Супермена».