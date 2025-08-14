Вышел новый трейлер второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой — премьера 21 августа

Компания HBO представила новый трейлер второго сезона сериала «Миротворец». Премьера продолжения состоится 21 августа. Всего во втором сезоне будет восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал рассказывает про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В продолжении Крис Смит отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Главные роли во втором сезоне вновь сыграют Джон Сина («Главы государств»), Даниэль Брукс («Плохие парни 2») и Фредди Строма («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Шоураннером выступил Джеймс Ганн — глава DC Studios и режиссёр нового «Супермена».