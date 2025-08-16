Что известно о мультфильме «Три богатыря и свет клином»

Зимой 2025 года выйдет новая часть хитовой франшизы про Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца — «Три богатыря и свет клином». «Лента.ру» рассказывает, когда мультфильм появится в прокате в кинотеатрах и какой у него будет сюжет, а также публикует другие интересные подробности.

«Три богатыря и свет клином»: главное

Страна: Россия.

Жанр: мультфильм.

Режиссер: Дарина Шмидт.

Продюсеры: Сергей Сельянов, Александр Боярский.

Сценарист: Александр Боярский.

Производство: студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания «СТВ».

Возрастное ограничение: 12+.

Прокат: «Вольга».

Роли озвучивали: Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие.

Дата выхода

Четырнадцатая по счету картина в рамках франшизы «Три богатыря» изначально носила другое название. В марте 2024 года студия «СТВ» — один из разработчиков новой части — анонсировала мультфильм «Три богатыря. Конец времен». Тогда же стала известна дата его выхода — конец декабря 2025-го.

Со временем рабочее название изменилось, но дата релиза осталась прежней.

Мультфильм «Три богатыря и свет клином» выйдет в прокат 25 декабря 2025 года.

Сюжет

Когда огромная таинственная туча закрывает небо, грозя превратить день в ночь, богатыри Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец вновь собираются в путь, чтобы спасти родную землю и восстановить порядок. Но пока они сражаются с неведомой надвигающейся угрозой, хитрый и коварный купец Колыван решает воспользоваться их отсутствием.

С помощью приспешников из свиты Бабы-яги ему удается захватить власть в княжестве, свергнув законного правителя Князя Киевского. Теперь богатырям предстоит не только остановить надвигающийся апокалипсис и вернуть свет, но и помочь Князю и его верному Коню Юлию, разоблачив заговор Колывана. И все это — пока их жены Любава, Аленушка и Настасья Филипповна ждут пополнения.

В ролях

Роли озвучивали:

Сергей Маковецкий («Ликвидация», «Евгений Онегин», «Жванецкий») — Князь Киевский;

Юлия Зоркина («Конек-Горбунок», «Барбоскины на даче», «Лунтик. Возвращение домой») — Баба-яга / Настасья (жена Добрыни Никитича) / Бабуля;

Дмитрий Высоцкий («Фурцева. Легенда о Екатерине», «Три богатыря. Ни дня без подвига», «Три Кота. Зимние прогулки») — Конь Юлий;

Олег Куликович («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и Конь на троне», «Лунтик. Возвращение домой») — Алеша Попович;

Валерий Соловьев («Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Три богатыря и Конь на троне», «Конь Юлий и большие скачки) — Добрыня Никитич;

Дмитрий Быковский-Ромашов («Ментовские войны — Эпилог», «Просто Джексон», «Бункер») — Илья Муромец;

Лия Медведева («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Конь Юлий и большие скачки», «Невский. Расплата за справедливость»), — Любава, жена Алеши Поповича;

Мария Цветкова-Овсянникова («Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»», «Барбоскины на даче», «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка») — Аленушка, жена Ильи Муромца;

Алиса Боярская — («Иван Царевич и Серый Волк 6», «Три богатыря и Конь на троне», «Три богатыря и Пуп Земли») — Фрося;

Анатолий Петров («Дневник директора школы», «Алеша Попович и Тугарин Змей», Лунтик. Возвращение домой») — Антип / Тихон.

Другие мультфильмы франшизы «Три богатыря»

Анимационная франшиза «Три богатыря» была создана в 2004 году — в 2024-м она отметила свое 20-летие. На данный момент в прокат вышли 13 фильмов, еще несколько покажут на экранах российских кинотеатров в ближайшие годы. Четырнадцатым станет как раз «Три богатыря и свет клином», а в 2026 году запланирован релиз пятнадцатой части вселенной — «Три богатыря. Город планеты».

Год выхода: 2004.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,0, (88-е место в топ-250 лучших фильмов по версии пользователей платформы).

Режиссер: Константин Бронзит.

Сборы в России: 1 730 000 долларов.

В древнерусском городе Ростове у попа родился сын, которого назвали Алешей. Однажды к Ростову подступило вражеское войско во главе с Тугарином Змеем, требуя от горожан выплаты дани золотом. Алеша Попович не смог уберечь город от сбора дани, поэтому отправился вслед за неприятелем, чтобы освободить Русь от противника и вернуть себе доброе имя. В пути ему помогали дядька Тихон, девушка Любава, ее бабушка и говорящий конь Юлий.

Год выхода: 2006.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,6.

Режиссер: Илья Максимов.

Сборы в России: 3 620 000 долларов.

Киевский Князь проигрывает крупную сумму хитроумному купцу Колывану и, чтобы расплатиться с долгом, соглашается выдать за него свою племянницу Забаву. Однако девушка, влюбленная в гонца Елисея, отказывается подчиниться. Тогда Колыван распускает слух, будто Забаву унес Змей Горыныч, и похищает девушку. Князь же объявляет, что спаситель племянницы получит право на ее руку. Добрыня Никитич, у которого свои счеты с Горынычем, отправляется вызволять княжну в компании неопытного, но отважного Елисея.

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

Год выхода: 2007.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3.

Режиссер: Владимир Торопчин.

Сборы в России: 9 739 679 долларов.

Соловей-Разбойник похищает киевскую казну и Бурушку — верного коня Ильи Муромца. Разгневанный богатырь ссорится с Князем, и оба независимо друг от друга отправляются в погоню — в византийский Царьград. К ним присоединяется Аленушка, репортер газеты «Новая береста». Помимо журналистского задания, у девушки есть личное поручение от матери Ильи: передать сыну мешочек родной земли, без которой богатырь теряет силу.

Год выхода: 2010.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,0.

Режиссер: Сергей Глезин.

Сборы в России: 19 010 585 долларов.

Шамаханская царица скрывает под паранджой увядшее лицо и мечтает вернуть былую молодость. Чтобы добиться цели, ей требуются слезы тысячи красавиц, которых она рассчитывает найти в Киеве.

Очарованный с первого взгляда Князь привозит загадочную гостью в свой терем. Даже богатыри поддаются ее чарам, оказавшись бессильными перед магией. Лишь их жены остаются невосприимчивыми к колдовству. Теперь им предстоит противостоять коварной искусительнице и спасти город от беды.

«Три богатыря на дальних берегах»

Год выхода: 2012.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5,7.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Сборы в России: 31 505 876 долларов.

Купец Колыван и Баба-яга замышляют захватить киевский престол, притворившись заморскими гостями. Используя темные чары, они переносят Алешу, Добрыню и Илью на далекий остров, где местные жители трепещут перед ужасным Гомуму. Пока богатыри сражаются с чудовищем, их женам предстоит дать отпор коварным самозванцам в Киеве.

Год выхода: 2015.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5,9.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Сборы в России: 19 390 136 долларов.

Конь Юлий случайно подслушивает заговор бояр и тайно увозит Князя из дворца. Оказавшись в городе без средств, они не могут даже послать весть богатырям — те сейчас сражаются с пиратом Потаней. Тогда Юлий вспоминает о магическом дереве-казино из прошлых приключений и решает испытать удачу. Однако древнее дерево само заинтересовано в судьбе Киева и готовит коварные планы.

Год выхода: 2016.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5,8.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Сборы в России: 14 134 274 доллара.

Богатыри отправляются в Китай, чтобы поймать древнего дракона. Тем временем Князь с Юлием похищают сокровища Морского царя — и теперь им предстоит держать ответ перед его грозным судом.

Хитрый Юлий замечает, что царь отчаянно ищет невесту, и предлагает ему выбрать жену среди киевских красавиц. Морской владыка, ухватившись за эту идею, поднимает волны и погружает Киев под воду, чтобы устроить себе смотрины. Но вот незадача — его выбор падает на Настасью, жену Добрыни. А с разгневанным богатырем шутки плохи.

Год выхода: 2017.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,0.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Сборы в России: 14 442 503 доллара.

В новогоднюю ночь исчезают жены богатырей. Илья, Добрыня и Алеша тут же бросаются в погоню — в компании поддельного Деда Мороза. Под снежной бородой скрывается Дурило — «запасной» тринадцатый месяц. Он мечтает свергнуть остальные месяцы и править годом единолично. Для этого ему требуются силы богатырей и древняя египетская пирамида.

Год выхода: 2018.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,2.

Режиссер: Константин Бронзит.

Сборы в России: 9 204 887 долларов.

Князь тяжело заболевает и решает передать власть своей племяннице Забаве, которая сейчас учится в Царьграде.

Богатыри получают задание: тайно доставить Забаву и ее мужа Елисея в Киев, скрывая правду о состоянии правителя. Однако византийский император Василевс вмешивается в их планы — он намерен женить на девушке своего недалекого наследника.

«Конь Юлий и большие скачки»

Год выхода: 2020.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,4.

Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов.

Сборы в России: 4 875 202 доллара.

Конь Юлий, находясь в зарубежной командировке, теряет голову от прекрасной кобылы по имени Звезда Востока. По местным обычаям, сватать ее может лишь особа королевского рода. Одержимый любовью, Юлий против воли похищает Князя и мчится на Восток.

Но за Звездой Востока тянется шлейф дворцовых интриг. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Юлий должен выиграть престижные скачки, где главный приз — легендарный сапфир.

«Три богатыря и конь на троне»

Год выхода: 2021.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,5.

Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов.

Сборы в России: 6 632 717 долларов.

Баба-яга влюбляется в знатного немецкого вельможу, но его сердце уже принадлежит другой. Решив принять облик соперницы, ведьма выращивает в лесу магический цветок. По иронии судьбы, именно на него натыкаются Князь с конем Юлием — и мгновенно меняются телами. Теперь Юлий в облике Князя начинает превращать Киев в европейский город, а настоящему правителю приходится в поте лица работать в крестьянском поле.

«Три богатыря и Пуп Земли»

Год выхода: 2023.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,0.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Сборы в России: 13 195 135 долларов.

Илья и Добрыня нечаянно обижают Алешу, который случайно открывает портал в прошлое с помощью загадочного существа по имени Пуп Земли. Алеша, Князь и Юлий неожиданно переносятся в древний мир, где сталкиваются с динозаврами и племенем первобытных людей.

Тем временем Илья и Добрыня пытаются найти способ добраться до друзей и как можно скорее вернуть их в нужное время — до того, как портал закроется навсегда. Однако Пуп Земли остается непреклонным: он не пропустит никого без соблюдения своих строгих правил.