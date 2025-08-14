Российские киносети требуют от Sony 578 млн рублей

Издание РБК сообщило, что структуры объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» подали в суд на ООО «Контент-клуб» — бывшее представительство студии Sony Pictures в России. Общая сумма требований составила 578 млн рублей.

© Чемпионат.com

По данным СМИ, киносети потребовали деньги в качестве упущенной выгоды. Представитель истцов заявил, что с 2022 по 2025 год в мировом прокате вышло 15 фильмов Sony Pictures, которые не показывались на территории России. Общая сумма исковых требований рассчитана на основе данных мирового проката.

Истцы также запросили проведение судебной экспертизы. Киносети хотят узнать, могла ли Sony Pictures показывать свои фильмы в России за три года, сколько прибыли получили бы кинотеатры и сколько расходов понесли истцы. Ответчик не согласился с требованиями. Следующее судебное заседание пройдёт в сентябре.