Зрители назвали любимые фильмы с актерами театра "Современник"

В 2026 году легендарному театру "Современник" исполняется 70 лет. В преддверии юбилея в рамках фестиваля "Театральный бульвар" со 2 августа во дворе "Современника" работает новая локация "Зеленый дворик".

В "Зеленом дворике" запланированы показы фильмов киноконцерна "Мосфильм" с участием знаменитых актеров и режиссеров, служивших в легендарном театре. Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" предложил зрителям выбрать, какие из кинокартин, представленных в программе, нравятся им больше всего. В результате получился топ-10 фильмов с участием актеров "Современника".

На первое место зрители поставили комедию Алексея Коренева "По семейным обстоятельствам", в которой роль художника, нового мужа главной героини Галины Аркадьевны, исполнил Евгений Евстигнеев. Одной из самых известных сцен фильма стал эпизод общения героя Евстигнеева с логопедом, которого играл Ролан Быков. Евгения Александровича так веселило исполнение этой роли Быковым, что он не мог сдержать смех в кадре. В итоге один из таких дублей и вошел в картину. Также в фильме сыграла ведущая актриса театра "Современник" Нина Дорошина, которой достался небольшой эпизод: актриса на пенсии, которая пытается найти мужа с помощью объявления о размене квартиры.

На втором месте фильм Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", в котором одну из главных ролей - Максима Подберезовикова - исполнил художественный руководитель "Современника" Олег Ефремов. По воспоминаниям Рязанова, Олег Николаевич очень хотел играть Деточкина, но после проб стало понятно, что через мягкость и наивность все равно проявлялся волевой характер худрука театра. Тогда режиссер предложил Ефремову без проб роль следователя. Также в фильме приняли участие Евгений Евстигнеев, Галина Волчек, Любовь Добржанская.

На третьем месте дипломная работа Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", в которой роль заведующего пионерлагерем товарища Дынина исполнил Евгений Евстигнеев. Режиссер вспоминал, что ходил не только на спектакли "Современника", но и на репетиции театра, был в восторге от игры Евстигнеева и только его видел в этой роли. Кандидатуру удалось утвердить, несмотря на сопротивление худсовета.

Четвертое место у еще одного фильма Эльдара Рязанова - "Гараж", в котором режиссер собрал лучших актеров московских театров, в том числе и театра "Современник". В картине приняли участие Валентин Гафт, Андрей Мягков, Петр Щербаков, Анастасия Вознесенская, Георгий Бурков. По замыслу картины было необходимо, чтобы все действующие лица присутствовали на площадке. Поэтому Эльдар Рязанов лично ходил к художественным руководителям театров с просьбой освободить актеров от дневных репетиций на полтора месяца, беря на себя обязательство завершить съемки в рекордные сроки. В результате на этот процесс ушло 24 съемочных дня.

Замыкает топ-5 истерн Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". Главную роль в фильме сыграл Юрий Богатырев, который на момент съемок служил в "Современнике". Специально для фильма актер похудел и научился верховой езде. Также в фильме снялись Александр Калягин, Николай Пастухов, Константин Райкин.

Наглядно

Топ любимых фильмов с участием актеров "Современника"

Голосование проводилось в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нем приняли участие 1259 человек.