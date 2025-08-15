Почему обязательно нужно увидеть сериал «Чужой: Земля»

На FX и Hulu начал выходить «Чужой: Земля» — первый сериал во вселенной придуманного Ридли Скоттом культового ксеноморфа. Впрочем, сам Скотт к проекту отнесся скептически, а критики пророчили ему провал. Но, несмотря ни на что, это, кажется, одна из лучших частей франшизы и одно из самых интересных зрелищ года. «Лента.ру» рассказывает, как именно «Чужой: Земля» расширяет и дополняет канонический сюжет.

Оригинальное название: Alien: Earth.

Жанр: научная фантастика, хоррор, триллер.

Шоураннер: Ной Хоули.

Дата выхода: 12 августа 2025 года.

Студия: FX Production.

Где смотреть: стриминговый сервис Hulu.

Сколько серий: 8.

Основа: кинофраншиза «Чужой».

В главных ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант и другие.

2120 год. Власть над миром как на Земле, так и за ее пределами поделена между пятью мегакорпорациями. Все они разными способами пытаются открыть источник человеческого бессмертия. Кто-то имплантирует людям механические части тела, превращая их в киборгов, кто-то создает подобных человеку андроидов. Корпорация «Продиджи» разрабатывает собственный метод — пересадку сознания человека в антропоморфную машину. Для операций используются тяжелобольные дети. Дети — потому что взрослое сознание не способно перенести оцифровку. Тяжелобольные — потому что ее в принципе нельзя пережить.

Первой подопытной становится 12-летняя Марси — перед операцией она взглянет на новый сосуд для своего разума и назовет его Венди (Сидни Чендлер). За ней последуют и другие. В итоге в секретном исследовательском комплексе «Неверлэнд», расположенном на тропическом острове, собирается целый отряд роботов со сверхчеловеческими способностями и детскими сознаниями. Взломавшая систему безопасности «Продиджи» Венди проводит дни, следя по камерам за своим старшим братом Джо (Алекс Лоутер) — ее единственным живым родственником, который служит медиком в частной армии той же самой корпорации.

Тем временем к Земле сквозь космическое пространство несется USCSS «Мажино», принадлежащий корпорации «Вейланд-Ютани»

Научно-исследовательское судно наполнено разнообразными тварями из далекого космоса, помещенными в издевательски хрупкие контейнеры. Как водится по заветам «Чужого», долго взаперти монстрам сидеть не придется. А вот чего во франшизе отродясь не бывало, так это того, что судно с ксеноморфами все-таки долетит до Земли. Разрушительное приземление произойдет в центре города, принадлежащего «Продиджи», а Джо окажется на месте катастрофы в группе быстрого реагирования. Узнав, что брат в опасности, Венди не сможет усидеть в «Неверлэнде», а его сотрудники не будут даже пытаться удержать супердевицу.

Франшиза «Чужой» за почти полвека существования стала главным образцом жанра фантастического хоррора

Оригинальная картина создавалась на фоне бешеной популярности первых «Звездных войн», доказавших, что пафосное эскапистское зрелище с инопланетянами и космическими кораблями может стать международным хитом, который приносит сотни миллионов долларов. Пока другие голливудские студии клепали клонов ленты Джорджа Лукаса а-ля «Звездный крейсер “Галактика“», Fox запустила в производство что-то совершенно новое — фильм ужасов, действие которого разворачивается целиком на космическом тягаче. Режиссерское кресло отдали 40-летнему Ридли Скотту, за плечами которого были только огромный опыт съемок рекламы и один-единственный фильм «Дуэлянты», получивший, впрочем, приз за лучший дебют на Каннском кинофестивале.

Скотт же, по собственному признанию, черпал вдохновение не из «Звездных войн», а из куда более приземленной «Техасской резни бензопилой». Но если в центре фильма Тоуба Хупера находился убийца с человеческим (пусть и обтянутым чужой кожей) лицом, то Скотт познакомил зрителя с ужасом почти непознаваемым. Собственно, львиная доля напряжения в оригинальном «Чужом» создавалась тем, что почти на всем протяжении фильма главного монстра невозможно рассмотреть, а его происхождение так и остается тайной. Лавкрафтовский космицизм, кровавый необузданный боди-хоррор, чудище с прекрасно узнаваемыми очертаниями гениталий во внешности, мотивы насильственной пенетрации и оплодотворения — для того, чтобы объяснить весь ужас «Чужого», понадобится отдельный материал. Картина стала хитом по всему миру, а впоследствии была признана одним из лучших научно-фантастических фильмов всех времен. Сигурни Уивер, сыгравшая главную героини Эллен Рипли, в одночасье превратилась в звезду.

Сиквел появился не сразу, только в 1986 году, и был отдан режиссеру «Терминатора» Джеймсу Кэмерону. Тот променял клаустрофобный хоррор на масштабный экшен. Вместо идущей в расход команды инженеров — самоуверенные и вооруженные до зубов вояки, противостоящие полчищам ксеноморфов. Основой вдохновения для Кэмерона стала война во Вьетнаме и ее последствия — даже желание Рипли вновь пойти воевать против космического монстра режиссер взял от демобилизованных по состоянию здоровья ветеранов, вновь записывающихся на фронт. Однако куда более удачной находкой фильма оказалась приобретенная Рипли суррогатная семья из чудом выжившей сиротки и жутковатого андроида.

За этим (тоже хитовым) фильмом последовали многие другие — от мрачно-суицидального «Чужого 3», ставшего дебютом Дэвида Финчера, и крайне неоднозначного «Воскрешения» Жана Пьера-Жене до поп-культурного феномена 1990-х «Чужой против Хищника», который лучше и вовсе не поминать всуе. Затем Скотт вновь забрал себе поводья франшизы, начав клепать приквелы разной степени возмутительности (больше всего фанаты ругали «Прометея» — за полное отсутствие любимых ксеноморфов). Последним полнометражным спин-оффом стал «Ромул» Феде Альвареса, который в общем и целом увлекательно смешивал ностальгические отсылки к предшественникам с условно злободневной историей о выживании подростков из третьего мира.

С такими вводными сложно было бы поверить в успех сериала по культовой франшизе

Во-первых, выход сериала, анонсированного еще в 2020 году, задерживался дважды — из-за пандемии COVID-19, а потом, уже после начала съемок, из-за забастовки Гильдии киноактеров США. К тому же, речь идет о телевизионном формате, который не очень-то ладно подходит хоррорам. Наконец, с критикой еще невышедшего проекта выступил сам маэстро (указанный в нем продюсером): по словам Ридли Скотта, сериал никогда не превзойдет оригинал. Что ж, пусть в чем-то режиссер и был прав, его собственные приквелы «Чужой: Земля» превосходит на порядок.

Сериал Ноа Хоули - клаустрофобный хоррор в лучших традициях «Чужого» Ридли Скотта и отсылающая уже к «Чужим» Джеймса Кэмерона семейная драма на фоне антиутопического корпоративного мира, навлекшего на себя кару с небес

В основе здесь — душераздирающая история о разъединенной трагедией семье, положенная на мотивы «Питера Пэна» (отсылки на сказку Джеймса Барри звучат и в именах, и в названиях, и в самом сюжете). Венди в исполнении Сидни Чендлер, наивная и восторженная машина для убийств — лучший после Уивер женский персонаж франшизы. Вообще, идея с группой помещенных во взрослые тела синтетических детей, которые цитируют мультики из прошлого и в целом ведут себя инфантильно — прекрасный способ объяснить безалаберность столкнувшихся со смертельной опасностью персонажей (на что сильно напоролся Скотт в «Прометее», заставив профессиональных исследователей играться с инопланетными яйцами). Абсолютным (и необходимым) антиподом детям-машинам служит холодный андроид Кирш в бесподобном исполнении Тимоти Олифанта.

Ксеноморфы здесь получают удачное межвидовое развитие — обогащая инструментарий для того, чтобы на экране развернулся жутковатый боди-хоррор. Расширена и тема бессмертного искусственного интеллекта, воплощенного уже в нескольких ипостасях. Даже корпораций здесь больше — и они, разумеется, вскоре начнут разрушительную бесчеловечную грызню за бесценных монстров из космоса.

Словом, мир нового «Чужого» выглядит богатым и насыщенным свежими, но не выбивающимися из канона деталями

Как и его предшественник «Ромул», сериал аккуратно воссоздает хорошо узнаваемые декорации оригинального «Чужого» — свисающие провода, сетчатые иллюминаторы, компьютер-мать и прочие киберпанк-артефакты из 1980-х фигурируют в каждом втором кадре. А в каждом первом — взрывы и выбросы пара в узких коридорах, оторванные конечности и проникающие под глазные яблоки личинки. Интерьеры космического корабля при этом ловко соединены с галереями типового торгового центра (судно врезается в небоскреб, так что экшен разворачивается сразу в нескольких пространствах).

Конечно, после двух премьерных эпизодов к «Чужому: Земле» остается много вопросов. Главный — сможет ли сериал сохранить заданный на старте темп или же сдуется, как, к примеру, произошло с «Воспитанными волками», основной бюджет которых ушел на две первые серии, снятые все тем же Скоттом. Впрочем, западные критики, получившие доступ к большей части эпизодов, сошлись во мнении, что темп сохранен. И это делает нового «Чужого» не только одной из лучших частей франшизы о космическом монстре, но и одним из главных сериалов года.

Сериал «Чужой: Земля» (Alien: Earth) выходит на платформах FX и Hulu с 12 августа.