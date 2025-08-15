Онлайн-кинотеатры уличили в отсутствии ярких новинок

Осенний фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в этом году демонстрирует, что качество сериальных проектов стало ухудшаться, заявил НСН Евгений Попов.

© Unsplash

Кинокритик Евгений Попов в беседе с НСН рассказал, что в этом году у молодого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» довольно слабая программа, не ожидается каких-то интересных проектов, на что указывает и тот факт, что будут показаны продолжения старых сериалов.

На курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября пройдет четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новыйсезон». В конкурсную программу вошли 18 фильмов и сериалов, сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль объединит крупные российские онлайн-кинотеатры Wink , Kion, Start, Okko, Premier, "Кинопоиск", «Иви». Платформы представят на фестивале свои главные сериальные и кинопремьеры 2025-2026 годов. Попов заявил, что ничего яркого в этом году ждать не приходится.

«На мой взгляд, программа фестиваля этого года - самая слабая программа за все время. Платформы не везут каких-то очевидно сильных проектов. То есть, если раньше перед фестивалем уже было понятно, что будет что-то интересное, например, два года назад это был сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана», в прошлом году это был «Аутсорс», то в этом году такого нет. Я не видел представленные проекты, но по разговорам в кулуарах, чего-то мощного на фестивале не планируется. Более того, в этом году впервые, помимо оригинальных и новых проектов, будут продолжения уже старых историй, например, Start везет «Вампиров средней полосы», а «Кинопоиск» - «Киберслав». Это нам довольно красноречиво говорит о том, что просто не смогли найти новых проектов. Мы видим, что российская индустрия ослабевает. Качество проектов становится хуже», - рассказал он.

При этом он добавил, что награды и призовые места имеют большее значение для статуса платформы и почти никак не влияют на популярность у зрителей того, или иного проекта.

«Глобально для платформы, для зрителей это не особо важно, это скорее такая индустриальная штука, для своих. Единственное, что пиар-команды, конечно, могут это как-то подсветить. Но глобально это ни на что не влияет, и массовому зрителю не особо важно, какой приз у того или иного проекта», - подытожил собеседник НСН.

Говоря о платформах, занимающих лидирующие позиции из перечисленного списка, Попов отметил онлайн-кинотеатр «Окко».

«Есть такая платформа «Окко», которая пока еще пробует и пытается делать что-то нетривиальное, что-то необычное, потому что никто особенно не хочет рисковать, все проекты похожи один на другой», - отметил он.

Ранее стало известно, что россияне смогут посмотреть «Жизнь по вызову. Фильм», который станет дополнением к одноименному популярному сериалу, 23 августа в онлайн-кинотеатре KION, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».