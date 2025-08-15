Вышел трейлер фильма «Горыныч» с Александром Петровым

Кинокомпании «СТВ» и «Вольга» представили большой трейлер «Горыныча» — новой картины про знаменитого персонажа народных сказок. Премьера фильма состоится 23 октября.

Видео доступно во VK-группе Cinema. Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет фильма расскажет о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Главные роли в сказке сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Хонин («Кислород»).