Экранизация "Войны и мира" Сарика Андреасяна получила дату премьеры
Масштабная киноадаптация романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир" режиссёра Сарика Андреасяна состоится 18 февраля 2027 года, сообщили в компании "Атмосфера кино". Также картина получила первый постер.
Ранее постановщик сообщал, что съёмки картины начнутся осенью.
За сценарий отвечает Алексей Гравицкий ("Онегин", "Великая", "Янычар"), оператором выступит Константин Кокорев, работавший над фильмами "Путь за мечтой" и "Прибой".
Впервые о планах экранизировать знаменитый роман режиссёр "Защитников" и "Непрощённого" поведал в июне 2024 года.
В "Кинокомпании братьев Андреасян" заверили, что создатели картины "намерены воссоздать мир Толстого в его подлинном звучании - с уважением к тексту, эпохе и характерам".