В Саранске прошла премьера художественного фильма о Федоре Ушакове

Юрий Беляев, Михаил Боярский, Станислав Дужников, Александр Лазарев - целая россыпь звезд отечественного кино украсила новый художественный фильм "Тайна адмирала Ушакова". Съемки ленты проходили в Мордовии - именно на этой земле великий флотоводец провел последние годы своей жизни, а впоследствии был канонизирован. После премьерного показа картины, состоявшегося на днях, в зале саранского киноцентра "Россия" долго не смолкали аплодисменты.

Любовь и шпионские страсти

Фильм стал первой современной российской игровой лентой о жизни непобедимого адмирала, в свое время затмившего славой самого Нельсона. Предыдущая попытка воплотить на экране судьбу героя была предпринята режиссером Михаилом Роммом еще в 1953 году: на экраны вышла дилогия "Адмирал Ушаков" и "Корабли штурмуют бастионы".

"Более 70 лет в нашем кино не снималось фильмов об Ушакове. Я считаю это большой несправедливостью. Теперь она исправлена", - заявила на презентации генеральный продюсер картины Алла Каргина.

В отличие от советских кинолент, повествующих о славных военных победах флотоводца, в новой работе зритель видит его на склоне лет. По сценарию, действие происходит в 1812 году: ушедший в отставку адмирал коротает дни в своей усадьбе в деревне Алексеевка Темниковского уезда, посвятив себя воспитанию племянников, молитвам и благотворительности. Непобедимая доселе армия Наполеона еще не вторглась в Россию, но чутье стратега подсказывает Ушакову - быть войне! Он пишет письма императору в Санкт-Петербург: болея душой за отечество, дает советы, как предотвратить угрозу и упредить неприятеля. О планах старого адмирала узнает французская разведка - и направляет к нему шпиона…

"Антигерой фильма - маркиз Филипп де Ламар - вымышленный персонаж. О том, кто будет его играть, споров не было: ну, конечно, Михаил Сергеевич Боярский - "главный француз" России!" - рассказала Алла Каргина.

По словам продюсера, бывший Д'Артаньян покорил съемочную группу не только талантом и обаянием: актер стал образцом профессионализма советской школы. Он приезжал на площадку, зная весь текст назубок. Кстати, в фильме есть отсылка к знаменитому сериалу о приключениях неистового гасконца - когда герой Боярского, бранясь, произносит "Каналья!", в его голосе звучат те самые нотки...

Благословение на роль

Образ Федора Ушакова на экране воплотил заслуженный артист России Юрий Беляев. Денщик адмирала Афанасий - колоритный Станислав Дужников, народный артист Мордовии. А красавец Александр Лазарев предстал в необычном для него облике иеромонаха Филарета. Ну и, конечно, - какой же сюжет без любовной линии? Благородный молодой гусар Никита Реутов - его играет Иван Трушин - спасает от разбойников племянницу адмирала Полину: в этой роли снялась Ирина Крючкова. А юная героиня, в свою очередь, помогает любимому вернуть честное имя и веру в себя.

К работе съемочная группа приступила ровно год назад. Помимо Мордовии, натурные съемки проходили в Ярославской области, где родился будущий флотоводец. Премьерный показ ленты неслучайно был запланирован на август: именно в эти дни в республике отметили 24-ю годовщину канонизации непобедимого и праведного адмирала, который считается небесным покровителем российского флота. Напомним, что поначалу Федор Ушаков почитался как местночтимый святой Саранской епархии, а в 2004-м был причислен общецерковным святым Русской православной церкви в лике праведника.

Работая над ролью Ушакова, Юрий Беляев обращался за советом к своему духовнику.

"Мне никогда не приходилось играть святых, - признался актер. - Как изобразить праведника? Ни у кого из нас нет таких знакомых. Но я прочитал несколько писем, адресованных моему герою, - и многое понял для себя. В период подготовки к съемкам пересмотрел старый фильм Ромма с любимыми актерами, оставившими след в кино. И, простите за прямоту, поймал себя на том, что там Ушакову не хватало только достать из кармана партбилет: настолько заидеологизирован был советский кинематограф. Сейчас мы свободны от таких ограничений, и для меня было главным попытаться выразить человеческие качества святого".

Под Андреевским флагом

Кроме ярких актерских работ, одно из главных достоинств фильма - в том, что художественный вымысел в картине тесно переплетен с правдой. Экранный Ушаков, как и исторический герой два с лишним века назад, организует госпиталь для раненых на полях сражений с Великой армией Наполеона, участвует в создании народного ополчения, жертвует огромные суммы в помощь разоренным войной. А еще - вселяет в окружающих надежду и веру в то, что назло врагам родина, как и всегда, выстоит:

"Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России!"

"Мир запомнил его как великого флотоводца, мы - как великого милосердца", - писали уездные газеты в октябре 1817 года, когда легендарного адмирала не стало.

В финальных кадрах картины Ушакова провожают в последний путь: гроб, покрытый Андреевским флагом, земляки несут на руках. Это тоже правда, хотя дорога до места погребения была неблизкой - несколько верст. Похоронен он был в Санаксарском монастыре рядом с могилой дяди - настоятеля обители. На месте захоронения воздвигли часовню и памятник с изображением якоря.

Пройдет почти 200 лет - и история повторится. Когда пятого августа 2001 года в Темникове состоялся чин прославления нового святого - праведного воина Феодора, здешний храм не смог вместить всех желающих. Участниками крестного хода стали прибывшие со всех концов страны военные моряки и представители флотского командования. Рассказывают, что монах, который должен был торжественно укрыть останки святого плащаницей, замешкался - и тогда кто-то сорвал с флагштока полотнище и тоже накрыл мощи адмирала Андреевским стягом.

Аплодисменты в награду

В числе первых зрителей "Тайны адмирала Ушакова" были глава РМ Артем Здунов и губернатор соседней Нижегородской области Глеб Никитин. Продюсер Алла Каргина поблагодарила руководителя республики, который, по ее словам, четыре года помогал найти деньги на создание картины.

"Хочу сказать спасибо всем, кто вложился в этот фильм - душевно и материально, - обратился к создателям ленты Артем Здунов. - Мы обратились с проектом в Президентский фонд культурных инициатив - и получили максимальную поддержку."

Творческую идею на экране воплотили кинокомпании "Солар" и "Аллюр-фильм". За плодотворное сотрудничество и вклад в развитие киноиндустрии Мордовии Алла Каргина была награждена Почетной грамотой Республики Мордовия, а заслуженный артист РФ Юрий Беляев, сыгравший Ушакова, отмечен Благодарностью главы РМ.