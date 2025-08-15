Стало известно, когда в России покажут боевик «Никто 2»

15 августа состоялась мировая премьера фильма «Никто 2» — продолжения популярного боевика со звездой «Лучше звоните Соулу» Бобом Оденкёрком. Боевик можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России лента так и не вышла из-за ухода студии Universal Pictures с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Боевик доберётся до России 21 августа — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В остальных киносетях лента выйдет чуть позже, 23-го числа.

Сюжет «Никто 2» продолжит историю Хатча Мэнселла — семьянина из пригорода и бывшего профессионального убийцы. В продолжении герой отправляется в семейный отпуск, однако очень быстро выясняется, что спокойному отдыху пришёл конец.