Появились новые кадры со съемок второго сезона сериала "Ронин"

Телеканал ТВ-3 поделился свежими кадрами со съёмок нового сезона детективного сериала "Ронин" с Дмитрием Паламарчуком ("Невский", "Реализация") в главной роли.

© Телеканал ТВ-3

По сюжету бывший командир спецназа Иван Доронин вместе с сыновьями Мишей (Артемий Черкашин) и Сашкой (Тимофей Мадуев) возвращается в родной посёлок Медвежье, где его ждут отец Семён (Владимир Мясников) и возлюбленная Алёна (Любовь Баханкова).

"Ронин" вновь устраивается работать почтальоном и помогает местному участковому капитану Валерию Самсонову, так как в Медвежьем становится неспокойно.

Съёмки охватывают широкую географию и проходят в Санкт-Петербурге, Красноярске, Овсянке и Дивногорске.

"Второй сезон для нас - это шанс показать "Ронина" ещё мощнее, глубже и масштабнее. Мы сохраняем ту правду и эмоциональную остроту, за которую зрители полюбили первый сезон, и добавляем новые грани, от личной драмы наших героев до зрелищных экшн-сцен. Сибирь в кадре суровая, честная и невероятно красивая. Работа напряженная, но каждый день на площадке заряжает нас уверенностью, что мы делаем что-то по-настоящему значимое", - говорит режиссёр-постановщик Игорь Драка.

Премьера второго сезона состоится на телеканале ТВ-3 до конца года, дата будет объявлена позже.