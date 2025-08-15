В России снимут новые художественные фильмы о Бродском и Вишневской

В пятницу на защите в Фонде кино представлены два будущих фильма, основанных на реальных биографиях известных деятелей культуры: Иосифа Бродского и Галины Вишневской.

Первый фильм - "Бродский. Однажды и навсегда". Неожиданно картина охарактеризована как мелодрама. Судя по представлению продюсера Анатолия Малкина, авторы сосредоточатся на личной жизни Иосифа Бродского и его любимых женщинах, которые повлияли на судьбу поэта. По словам Малкина, фильм может быть поддержан Первым каналом. Были названы имена таких актеров, как Вера Воронкова, Юлия Яблонская, Мария Одегова, Серафима Гощанская и других.

Фильм о жизни оперной певицы Галины Вишневской называется "Вот придет Слава..." Сюжет - рассказ о девочке из неблагополучной семьи, о ее тяжелой судьбе. Она пережила блокаду Ленинграда, смерть близких, тяжелую болезнь. Все эти трудности закалили ее характер и талант, и она стала оперной певицей мирового масштаба.

Режиссером заявлен Владимир Хотиненко, который не снимал уже 6 лет. Съемки запланированы на осень. Роль Вишневской в разные годы будут играть две актрисы Варвара Фриман и Евгения Леонова. Также авторы хотели бы, чтоб у них снимались Сергей Гилев, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь и Александра Урсуляк.

Почему такой фильм снимают только сейчас? Ранее родственники и наследники не давали согласия на байопик, но теперь с ними удалось договориться.