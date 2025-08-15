В Петербурге начались съемки детектива о противостоянии КГБ и ЦРУ

Съемки детектива "Ничья в пользу КГБ" о противостоянии советской и американской спецслужб стратовали в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании "Триикс медиа", которая занимается производством картины по заказу телеканала НТВ.

© Соцсети

В основу сериала легла одноименная книга Юрия Грачева.

"В центре сюжета очередное противостояние КГБ и ЦРУ, от исхода которого зависит так много в мировой политике, - сказали там. - Главную роль исполнит актер Денис Нурулин. Детектив "Ничья в пользу КГБ" будет включать восемь серий".

Актер Денис Нурулин, играющий майора КГБ, отметил, что такую роль исполнит впервые.

"Когда я начал готовиться к роли, понял, что у меня недостаточно знаний об этом историческом периоде (действие сериала происходит в 80-е годы прошлого века - прим. ТАСС) и о работе офицеров госбезопасности. И я погрузился в изучение хроник КГБ, честно говоря, не без удовольствия, так как материал оказался действительно очень увлекательным. Я уверен, что наша работа понравится зрителям. Сериал будет не только захватывающим по сюжету, но и познавательным с исторической точки зрения".

Как рассказал режиссер-постановщик картины Михаил Вассербаум, зритель погрузится в атмосферу "напряженных противостояний между КГБ и ЦРУ, исследуя не только их профессиональные конфликты, но и человеческие драмы, которые разворачиваются на фоне глобальных событий".

"Съемочная группа полна энтузиазма и творческой энергии, и мы уверены, что сможем передать зрителям не только напряжение шпионской игры, но и глубокие эмоции, которые переживают наши персонажи", - добавил Вассербаум.

Действие детектива разворачивается в 1986 году в Вашингтоне. В Рейкьявике вот-вот состоится встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Тема обсуждения - прекращение гонки вооружений. Однако такой исход событий в будущем лишит финансирования военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Чтобы не допустить этого и лоббировать их интересы, директору ЦРУ Тирнану (его роль исполняет актер Илья Шакунов) поручают сорвать переговоры. КГБ нужно не только найти важные документы и вычислить предателя, но и сделать так, чтобы встреча Горбачева и Рейгана состоялась.