Режиссер фильмов «Один дома» высказался об идее переснять франшизу

Режиссер серии фильмов «Один дома» Крис Коламбус высказался об идее переснять франшизу. Его слова прозвучали в ходе интервью ET.

«Я считаю, что "Один дома" существует как нечто уникальное, как особенный момент в истории, который невозможно повторить. Пытаться воссоздать это — ошибка. Думаю, его лучше оставить в покое», — заявил кинематографист.

Ранее президент США Дональд Трамп гневно опроверг слова Криса Коламбуса о секрете его появления в фильме «Один дома 2».