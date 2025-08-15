Недавно в прокат вышел ремейк культового мультфильма Disney «Лило и Стич». История о дружбе гавайской девочки и забавного инопланетянина снова ожила на экранах, а вместе с ней и волна ностальгии для тех, кто вырос на оригинале.

Мало кто знает, что у Стича есть вполне реальные «родственники». Его создатель, художник Крис Сандерс, вдохновлялся сразу тремя животными. От филиппинского тарсера персонаж получил огромные глаза, гибкость и длинные пальцы. Французский бульдог «подарил» коренастое телосложение и форму головы. А коала добавила милые черты лица, округлый нос и пушистые ушки.

В результате получился уникальный образ – одновременно трогательный, забавный и немного хулиганский. Возможно, именно поэтому Стич и спустя 20 лет остается одним из самых любимых героев Disney.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.