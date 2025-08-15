Сегодня впервые объявлен актерский состав семейного фильма "Умка". Произошло это на защите в Фонде кино - дорогостоящий фильм претендует на дофинансирование. К съемкам картины под руководством режиссера Максима Пешкова присоединились: Марина Кравец (Айна, мама Тайкэ), Павел Прилучный (папа Тайкэ), Лариса Брохман (Умка), Ярослав Матвеев (Тайкэ), Анастасия Лапина (белая медведица, мама Умки), Герасим Васильев (Шаман - дедушка Тайкэ), Дмитрий Куличков (Седой, браконьер), Жаргал Бадмацыренов (Москвич) и Антон Ескин (Тюлень).

"Умка" подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни. Зрителей ждет современная интерпретация классической истории.

По сюжету в новогоднюю ночь Тайкэ (Ярослав Матвеев) и Умка (Лариса Брохман) одновременно загадывают сокровенное желание - найти настоящего друга. Чудесная встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнает заезжий браконьер Седой (Дмитрий Куличков) со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки (Анастасия Лапина), чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ, к которому на помощь придет его семья, сделают все, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.

Сценарий написали Александр Вялых, Алексей Корда, Екатерина Мавроматис при участии Максима Пешкова. Визуальную магию истории воплощают операторы Максим Хоменко и Степан Бешкуров, а художником-постановщиком выступила Жанна Пахомова. Продюсеры картины - Артем Михалков, Елена Торчинская, Николай Соломенцев, Владимир Шапошников, ведущий продюсер - Борис Кокин, исполнительный - Дарья Градобоева.

Павел Прилучный, актер, исполнитель роли папы Тайкэ:

"Для меня "Умка" - это история, которая живет в сердцах наших родителей, нас и теперь - наших детей. Быть частью такого проекта - ответственность и большая радость. Современный ремейк сохраняет ту самую магию доброты и чуда, что была в оригинале, но при этом говорит со зрителем на новом языке. Сегодня дети растут в мире, где все быстро меняется, но ценности - дружба, доверие, связь с природой - остаются вечными. Для меня важно, что фильм не просто ностальгирует, а дает новому поколению свою собственную "точку входа" в эту сказку. Я помню, как в детстве пересматривал старую версию и особенно трогала сцена, где Умка и мальчик прощаются. Эта грусть смешанная с надеждой… Когда я работал над ролью, то вспоминал свои детские переживания - как важно, чтобы тебя поняли, даже если ты "другой". Думаю, многие взрослые, глядя на экран, вспомнят что-то свое, а дети - поверят в эту дружбу".

Марина Кравец, актриса, исполнительница роли мамы Тайкэ:

"Умка" - это мультфильм, который любой взрослый, выросший в постсоветском пространстве, хранит в памяти. Медведица - медвежонок - мальчик воспринимаются как что-то очень близкое и почти родное. В фильме я играю маму Тайкэ по имени Айна. Ей повезло с сыном: он растет добрым, славным мальчиком. А мне очень повезло с Ярославом Матвеевым, который играет Тайкэ, мы быстро нашли общий язык. Мы снимаем кино для всей семьи, и даже если не помнить в точности сюжет, есть какое-то внутреннее ощущение, что это про дружбу, про что-то очень хорошее. Наш "Умка" будет самым теплым фильмом про зиму!".

Лариса Брохман, актриса, голос "Умки" :