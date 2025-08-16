Пять фильмов Алексея Балабанова, которые стоит посмотреть

Депутат Государственной думы Елена Драпеко предположила, что фильмы российского режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены из-за закона о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям. Топ лучших картин Балабанова — в материале «Вечерней Москвы».

Данила Багров возвращается в родной город с Чеченской войны и почти сразу попадает в передрягу с криминальным авторитетом, который решил свести счеты со старшим братом Данилы Виктором. Оказывается, что брат главного героя — наемный убийца. Постепенно Данила тоже втягивается в криминальные дела.

Вторая часть начинается с того, что убивают сослуживца Багрова. Чтобы наказать заказчика и помочь брату погибшего, Данила отправляется в США.

Именно дилогия «Брат» сделала Балабанова одним из самых известных российских режиссеров, а сами фильмы стали культовыми для многих людей.

Не менее культовым стал и главный герой Данила Багров, которого сыграл Сергей Бодров-младший. Персонаж оказался собирательным образом потерянного поколения, которое, не найдя себе место в мире, погружается в криминал.

Аслан Гугаев — командир чеченских боевиков, который отпускает из плена Ваню Ермакова и англичанина Джона Бойла, оставив его невесту в заложниках. Иностранцу нужно собрать выкуп, но найти деньги он не может. Джон встречается с Ваней, чтобы отправиться в Чечню и освободить девушку, а также спасти капитана Медведева.

Этот фильм отличается своей реалистичностью. Для этого режиссер просмотрел множество часов документальной хроники и разговаривал с бывшими пленными. Главную роль сыграл Алексей Чадов, который впоследствии также стал звездой.

Действие происходит в 1984 году, идет война в Афганистане, в страну постоянно прибывает «груз 200» — цинковые гробы погибших солдат. В провинциальном городе после дискотеки пропадает молодая девушка, а параллельно происходит второе происшествие — жестокое убийство. Оба этих дела поручают расследовать капитану милиции Журову.

«Груз 200» — самый провокационный фильм Алексея Балабанова, который был неоднозначно воспринят обществом. Одни называли ленту гениальной, другие — невыносимо жестокой.

В фильме действительно непередаваемо жуткая атмосфера и много шокирующих сцен. Тем не менее режиссер мастерски изображает самые темные стороны позднесоветской действительности.

Два молодых бандита, Серега и Саймон, работают на крупного криминального авторитета. После провала важного задания они вынуждены исправлять свои ошибки, понимая, что в случае очередной осечки их убьют. Им мешает милиционер, использующий служебное положение для извлечения прибыли, и другие бандиты.

Собрав воедино все штампы о лихих 90-х, Балабанов в конце фильма подводит зрителя к современности. Интересно, что снявшиеся в главных ролях Алексей Панин, Дмитрий Дюжев и Никита Михалков были утверждены на свои роли без проб.

«Морфий» снят по мотивам цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». 1917 год, молодой доктор Михаил Поляков получает должность сельского врача. Однако он тут же сталкивается с трудностями, его первый же пациент умирает. Из-за стресса и бессонницы, Поляков начинает принимать морфий и все больше становится зависимым от него.

Булгаковские мотивы здесь сочетаются с балабановским радикализмом. Атмосфера падения старого мира и хаоса, привычная для сюжетов Балабанова, в этом фильме разворачивается не в позднесоветский период или 90-е, а на заре становления советской власти. К тому же исторические события срифмованы с личной драмой врача-идеалиста, подсевшего на морфий.

