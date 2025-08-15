Вышел первый трейлер фильма «Бабайка» режиссера Ильи Учителя

Сегодня в Фонде кино был представлен первый трейлер фильма "Бабайка" режиссера Ильи Учителя. О том, что такой снимается, ранее писала "РГ". Для нашего издания компании-производители - студия "Рок" и "Руки Вверх Продакшн" - предоставили трейлер на эксклюзиве.

© Российская Газета

Песни к фильму написал Сергей Жуков, все они - новые и предназначены для того, чтобы стать хитами. Фильм рассказывает о том, что мир бабаек в упадке: атомные бомбы, психотерапевты и фильмы ужасов притупили людские страхи... Бабайки, отважившиеся проникнуть к людям, бесследно исчезают... Среди них - бабайка-хипстер Жутия, которая так дорога сердцу милого и неудачливого Бабайки, что он впервые в жизни идет против воли отца и бросается в опасное путешествие - в мир людей!

В трейлере видны исполнители главных ролей. Более того - зрители знакомятся сразу с несколькими бабайками. И напомним, что авторы картины намерены создать целую Вселенную, выпустить игрушки, в том числе подготовить "наш ответ Лабупу".

Кстати

Сегодня на защите в Фонде кино также представили новый фильм "Руки вверх! Тридцать лет спустя". Он станет продолжением всем известной франшизы о култовой российской группе.